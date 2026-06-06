La actividad de Mason Greenwood en redes sociales sugiere que quiere fichar por el Fenerbaçe, después de la importante declaración sobre el traspaso hecha por el candidato a la presidencia

Aunque los rumores de traspasos que involucran a candidatos presidenciales suelen descartarse como campaña electoral, Greenwood ha avivado el fuego. El delantero sigue las cuentas de Safi en redes sociales, lo que indica interés en fichar por la Super Lig este verano.

Su futuro en Francia parece incierto pese a sus 16 goles la temporada pasada, y el director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, ha insinuado que podría ser vendido ante la oferta adecuada.

@m.hakansafi



