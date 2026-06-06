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Yosua Arya

Traducido por

La actividad de Mason Greenwood en redes sociales sugiere que quiere fichar por el Fenerbaçe, después de la importante declaración sobre el traspaso hecha por el candidato a la presidencia

Fichajes
M. Greenwood
Fenerbahce
Marsella
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Superlig

Mason Greenwood ha avivado los rumores sobre su fichaje por el Fenerbaçe tras interactuar en redes con el candidato presidencial Hakan Safi. El aspirante turco asegura que ya hay acuerdo para el delantero del Marsella, con acceso a la Liga de Campeones y un contrato a largo plazo.

  • La promesa electoral del Fenerbaçe sitúa a Greenwood en el punto de mira.

    La pugna por fichar a Greenwood da un nuevo giro: Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, afirma haber alcanzado un acuerdo con el delantero del Marsella, según Fabrizio Romano. El jugador de 24 años es pieza clave de su campaña y el acuerdo podría cerrarse si gana las elecciones.

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    Safi afirma que el acuerdo ya está cerrado

    Safi afirmó: «Hemos acordado con Mason Greenwood hasta 2030, si gano las elecciones».

    Romano añade que, si gana, fichará a Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, aunque aún no hay acuerdo sobre el traspaso y Safi esperará a ser presidente para hacer una oferta formal.

  • Greenwood alimenta los rumores en Internet

    Aunque los rumores de traspasos que involucran a candidatos presidenciales suelen descartarse como campaña electoral, Greenwood ha avivado el fuego. El delantero sigue las cuentas de Safi en redes sociales, lo que indica interés en fichar por la Super Lig este verano.

    Su futuro en Francia parece incierto pese a sus 16 goles la temporada pasada, y el director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, ha insinuado que podría ser vendido ante la oferta adecuada.

    Mason Greenwood social media@m.hakansafi


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    El resultado de las elecciones podría determinar el desenlace de la transferencia.

    La atención está en las elecciones del presidente del Fenerbaçe, pues las aspiraciones de Safi dependen de ganar. El Fenerbaçe no es el único interesado en Greenwood; la Roma también lo sigue. Pero la participación del club turco en la Liga de Campeones y la propuesta avanzada de Safi podrían darle ventaja si gana. El Manchester United se beneficiaría de una cláusula de venta si el Marsella acepta el traspaso.