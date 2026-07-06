Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

Traducido por

L'Equipe - Tras el caso Balogun, Francia pide a la FIFA anular la amarilla a Olise vs. Paraguay: ¿qué pasa?

Francia
World Cup
M. Olise

La Federación Francesa de Fútbol pide el mismo trato que se dio al jugador estadounidense: si Olise recibe otra amarilla, se perdería una posible semifinal.

El caso Balogun crea un precedente histórico en los Mundiales y abre la puerta a situaciones impredecibles. La suspensión de la sanción al jugador estadounidense tras la roja contra Bosnia ha generado polémica por la supuesta injerencia del presidente Donald Trump en la FIFA de Gianni Infantino y ha animado a otras federaciones, que se sienten perjudicadas por decisiones arbitrales, a presentar recursos y pedir revisiones.


  • FRANCIA SE MOVIÓ POR OLISE

    Francia, según L'Equipe, intenta anular la amarilla que Micheal Olise recibió en octavos contra Paraguay. La amarilla, muy polémica —Olise ni siquiera llegó a golpear a Galarza, quien se dejó caer, loque llevó al árbitro uzbeko Tantashev a mostrar la cartulina—, pone al jugador del Bayern Múnich al borde de la suspensión. Si recibe otra amonestación en los cuartos de final contra Marruecos este jueves, se perdería la posible semifinal.

    • Anuncios

  • IGUALDAD DE TRATO

    Por ello, la Federación Francesa solicitó a la comisión disciplinaria de la FIFA revisar el incidente, reconocer la conducta del jugador paraguayo y el error arbitral. Francia pide el mismo trato que recibió Balogun, caso único en Mundiales desde la introducción de las tarjetas en México 1970: Desde entonces, nunca se había suspendido una sanción por expulsión, salvo en 1962, cuando el comité organizador del torneo en Chile, presionado por la Federación Brasileña, permitió a Garrincha jugar la final contra Checoslovaquia pese a la sanción previa.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR