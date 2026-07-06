El caso Balogun crea un precedente histórico en los Mundiales y abre la puerta a situaciones impredecibles. La suspensión de la sanción al jugador estadounidense tras la roja contra Bosnia ha generado polémica por la supuesta injerencia del presidente Donald Trump en la FIFA de Gianni Infantino y ha animado a otras federaciones, que se sienten perjudicadas por decisiones arbitrales, a presentar recursos y pedir revisiones.
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L'Equipe - Tras el caso Balogun, Francia pide a la FIFA anular la amarilla a Olise vs. Paraguay: ¿qué pasa?
FRANCIA SE MOVIÓ POR OLISE
Francia, según L'Equipe, intenta anular la amarilla que Micheal Olise recibió en octavos contra Paraguay. La amarilla, muy polémica —Olise ni siquiera llegó a golpear a Galarza, quien se dejó caer, loque llevó al árbitro uzbeko Tantashev a mostrar la cartulina—, pone al jugador del Bayern Múnich al borde de la suspensión. Si recibe otra amonestación en los cuartos de final contra Marruecos este jueves, se perdería la posible semifinal.
IGUALDAD DE TRATO
Por ello, la Federación Francesa solicitó a la comisión disciplinaria de la FIFA revisar el incidente, reconocer la conducta del jugador paraguayo y el error arbitral. Francia pide el mismo trato que recibió Balogun, caso único en Mundiales desde la introducción de las tarjetas en México 1970: Desde entonces, nunca se había suspendido una sanción por expulsión, salvo en 1962, cuando el comité organizador del torneo en Chile, presionado por la Federación Brasileña, permitió a Garrincha jugar la final contra Checoslovaquia pese a la sanción previa.
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