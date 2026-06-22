«L'Equipe» se desmarca de unas declaraciones inquietantes sobre el belga Jeremy Doku

El debate comenzó con las declaraciones de la periodista France Pierron, de 44 años. El viernes indignó a los espectadores al criticar a Doku por preferir el nacimiento de su hijo al Mundial.

«Un parto es un momento repugnante en el que el padre no sirve para nada, solo tiene un papel secundario», afirmó Pierron: «Tienes la oportunidad de participar en un Mundial. Hay cientos de futbolistas que darían todo por estar en tu lugar».