Michael Olise, delantero del Bayern de Múnich y de Francia, admite en privado su deseo de fichar por el Real Madrid. Incluso ha consultado a sus compañeros de selección, según L'Equipe, que titula: «Olise, un deseo de Real».





Según el diario francés, Dayot Upamecano, defensa del Bayern y de Francia, ha intentado convencer a su compañero en las últimas semanas para quese quede.





Más allá de alguna broma como «¡No puedes irte!», su principal argumento es seguir ganando títulos en un entorno competitivo y gratificante.





Pese a ello, Olise se siente atraído por la idea de jugar en el Real Madrid tras 107 partidos y 42 goles con el Bayern, con el que ha ganado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania en dos temporadas.



