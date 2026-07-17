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Gianluca Minchiotti

Traducido por

L'Equipe - ¡Olise quiere fichar por el Real Madrid! Upamecano trata de convencerlo para que se quede en el Bayern de Múnich

Real Madrid
Fichajes
Bayern Múnich
M. Olise

Michael Olise, delantero del Bayern de Múnich y de Francia, admite en privado su deseo de fichar por el Real Madrid. Incluso ha consultado a sus compañeros de selección, según L'Equipe, que titula: «Olise, un deseo de Real».


Según el diario francés, Dayot Upamecano, defensa del Bayern y de Francia, ha intentado convencer a su compañero en las últimas semanas para quese quede.


Más allá de alguna broma como «¡No puedes irte!», su principal argumento es seguir ganando títulos en un entorno competitivo y gratificante.


Pese a ello, Olise se siente atraído por la idea de jugar en el Real Madrid tras 107 partidos y 42 goles con el Bayern, con el que ha ganado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania en dos temporadas.


  • EL «NO» DEL BAYERN

    Antes del Mundial, Florentino Pérez, recién reelegido presidente del Real Madrid, intentó fichar al jugador francés nacido en 2001 ofreciendo 150 millones al Bayern. Larespuesta fue tajante: «Que se ahorre el esfuerzo», dijo el presidente Herbert Hainer al Bild.


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  • ¿CAMBIA TODO?

    Tras el Mundial, ¿una clara muestra de Olise de querer fichar por el Bernabéu reabriría su traspaso?


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