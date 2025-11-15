¿Los compañeros de equipo de Kylian Mbappé se están hartando? El 'trato especial' de la estrella del Real Madrid puede molestar a los jugadores de Francia, mientras un exjugador pone en duda la afirmación sobre su lesión

Kylian Mbappé estuvo en forma cuando Francia aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026 con victoria sobre Ucrania. El jugador de 26 años anotó dos veces, incluyendo un penalti a lo Panenka, mientras que el extremo del Bayern Múnich Michael Olise y el delantero del Liverpool Hugo Ekitike también marcaron para el equipo de Didier Deschamps.

Con sus heroicas actuaciones en el Parc des Princes, Mbappé llevó su total de goles en su carrera a 400 entre club y selección, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar este hito.

Sin embargo, el exdelantero del Mónaco y del Paris Saint-Germain posteriormente minimizó la magnitud de su logro, diciendo después del partido: “¿Cuatrocientos goles? Está bien, pero la gente no se impresiona con eso. Cuando tienes un tipo con 950 [Ronaldo] y otro con 900 [Messi], necesito 400 más si quiero estar en la conversación que sorprenderá a la gente.”