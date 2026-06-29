«¡Kylian Mbappé tiene una misión!»: Didier Deschamps afirma que el capitán de la selección francesa, a menudo incomprendido, es de «una clase excepcional» en medio de su estrellato en el Mundial

En la víspera del Francia-Suecia de la fase de 32, Deschamps destacó el liderazgo de su capitán. Tras regresar del funeral de su madre, el seleccionador rechazó que Mbappé esté distraído por rumores o su carrera en el club.

El técnico elogió a la estrella, próximo fichaje del Real Madrid y máximo goleador histórico de Francia. Ya sea marcando o asistiendo, como hizo ante Noruega, Mbappé es el líder técnico y espiritual de la selección en su camino hacia otro título mundial.