AFP
Traducido por
«¡Kylian Mbappé tiene una misión!»: Didier Deschamps afirma que el capitán de la selección francesa, a menudo incomprendido, es de «una clase excepcional» en medio de su estrellato en el Mundial
El excepcional liderazgo y el gran estado de forma de Mbappé
En la víspera del Francia-Suecia de la fase de 32, Deschamps destacó el liderazgo de su capitán. Tras regresar del funeral de su madre, el seleccionador rechazó que Mbappé esté distraído por rumores o su carrera en el club.
El técnico elogió a la estrella, próximo fichaje del Real Madrid y máximo goleador histórico de Francia. Ya sea marcando o asistiendo, como hizo ante Noruega, Mbappé es el líder técnico y espiritual de la selección en su camino hacia otro título mundial.
- Getty Images Sport
Cuestionar la percepción que tiene el público del capitán
El seleccionador francés destacó la diferencia entre la imagen pública de Mbappé y su carácter en el vestuario. A pesar de las críticas en redes y prensa tras su salida del PSG, quienes lo ven cada día lo perciben de otro modo.
«Kylian sabe defender. Además, marca goles, más que los demás. Ya os lo dije desde el primer día: tiene una misión. Aunque a veces no siempre me escuchéis... En los ejercicios físicos siempre es el primero. Hace tiempo que asume su rol de capitán. La imagen que vemos desde fuera rara vez se corresponde con quien es en realidad», explicó Deschamps a los medios.
Batir récords y establecer normas
También se elogiaron la condición física y la ética de trabajo de Mbappé, y el seleccionador reveló que el jugador, de 27 años, lidera los ejercicios de entrenamiento. Deschamps señaló que la evolución del delantero desde su gran actuación en el Mundial de 2018 ha sido constante, impulsada por un deseo insaciable de ser el mejor de la historia.
Deschamps añadió: «Marca goles y sigue marcando. Kylian, en 2018, ya era muy fuerte. Siempre busca mejorar; bate récords y batirá más. Puede fallar un control o una ocasión, pero no se inmuta después. Pertenece a la estirpe de los jugadores extraordinarios, y es una suerte que sea francés».
- getty
Mbappé responde a sus detractores
Mbappé es segundo en la clasificación de goleadores del Mundial 2026 con cuatro tantos, por detrás de Lionel Messi, líder con seis. Además, con 16 goles en su carrera mundialista, comparte el segundo puesto histórico con Miroslav Klose, solo superado por los 19 de Messi.
Además, Mbappé ya es el máximo goleador de Francia al llegar a 60 tantos y superar los 57 de Olivier Giroud.