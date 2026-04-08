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Kylian Mbappé sufrió un feo corte en la pierna tras una entrada con los tacos por delante de Jonathan Tah, mientras que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, insiste en que el defensa del Bayern de Múnich merecía la tarjeta roja
Las secuelas de la derrota: el Madrid, indignado por la entrada de Tah que quedó sin castigo
Tras la derrota por 2-1 del Real Madrid ante el Bayern de Múnich, Arbeloa no ocultó su frustración por una polémica entrada sobre su delantero estrella. Se vio a Tah derribar a Mbappé con una dura entrada con los tacos por delante, pero el defensa solo recibió una tarjeta amarilla por la acción. La decisión enfureció a los locales, sobre todo teniendo en cuenta las marcas físicas que quedaron en la pierna de Mbappé, y El Chringuito compartió una imagen en la que se veía un aparente corte y un gran desgarro en su calcetín.
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Arbeloa critica el arbitraje tras el susto por la lesión de Mbappé
En declaraciones a «Marca» tras el pitido final, Arbeloa expresó su incredulidad ante la actuación arbitral. «No entiendo por qué no se expulsó al jugador del Bayern [Tah] por la falta que cometió contra Mbappé. Son decisiones difíciles de entender», afirmó el técnico madridista.
La noche fue de mal en peor para el gigante español, ya que no solo perdió el partido, sino que también vio cómo un centrocampista clave quedaba descartado para el partido de vuelta. Aurélien Tchouameni recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro, lo que garantiza su suspensión para el decisivo partido de vuelta en el Allianz Arena el próximo miércoles. Arbeloa reconoció la importancia de la ausencia del francés, pero se mostró optimista respecto a la profundidad de su plantilla. «Es una gran pérdida por la tarjeta que le mostró el árbitro, pero confiamos en nuestros suplentes», añadió.
El lado positivo de Mbappé
Aunque la entrada de Tah causó gran inquietud en el banquillo madridista, Mbappé pudo seguir jugando y acabó encontrando el fondo de la red para recortar distancias. A pesar de la derrota, el francés logró alcanzar un hito personal al marcar su decimocuarto gol en la actual temporada de la Liga de Campeones. Este tanto le mantiene en la lucha por batir el récord de Cristiano Ronaldo de 17 goles en una sola campaña europea. Por lo demás, fue una noche difícil para el gigante español. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane, uno en cada parte, dieron al equipo de Vincent Kompany una ventaja crucial de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena.
- AFP
Sigue habiendo mucha confianza en la remontada de Múnich
El Real Madrid cuenta con un historial legendario a la hora de remontar derrotas en la Liga de Campeones, y Arbeloa cree que sus jugadores tienen la mentalidad necesaria para acallar al público local en el Allianz Arena el próximo miércoles. El entrenador confía en el prestigio y la fortaleza de su plantilla para asegurarse una plaza en semifinales. «Si hay un equipo capaz de ganar en Múnich, ese es el Real Madrid. Somos el Real Madrid y sabemos lo difícil que es ganar allí, pero lo daremos todo», concluyó Arbeloa.