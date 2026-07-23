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Kylian Mbappe France 2026 World Cup captainGetty
Donny Afroni

Traducido por

Kylian Mbappé sigue «entre los posibles ganadores» del Balón de Oro 2026, y la leyenda del Real Madrid Luis Figo opina sobre el debate del premio y los rumores que sitúan a Rodri como futuro «Galáctico»

K. Mbappe
Real Madrid
Francia
World Cup
Primera División
Rodri

Luis Figo, leyenda del Real Madrid, cree que Kylian Mbappé sigue siendo candidato al Balón de Oro 2026 tras su gran Mundial. También habló de los rumores que vinculan a Rodri, mediocampista del Manchester City, con un fichaje estelar por el Santiago Bernabéu.

  • Mbappé sigue siendo uno de los principales favoritos al Balón de Oro

    Mbappé lleva tiempo considerado un futuro Balón de Oro, y sus actuaciones internacionales refuerzan esa idea. En un acto reciente de Betfair, Figo destacó que las hazañas del francés en el Mundial lo consolidan entre los candidatos, pese a que Francia terminó cuarta. Mbappé se llevó la Bota de Oro con 10 goles y ya es el máximo goleador histórico del torneo, con 22 tantos.

    «Su gran actuación en el Mundial lo sitúa entre los candidatos», afirmó Figo. «También incluiría a un jugador del PSG que ha vuelto a ganar la Liga de Campeones. Se debe valorar todo el año: el Mundial puede inclinar la balanza, pero los títulos nacionales y la Liga de Campeones también son clave».

    Figo añadió: «Destacaría a Vitinha y a [Desire] Doué, que han hecho una gran temporada pese a su Mundial discreto, sobre todo en el caso de Portugal. Los incluiría a todos entre los candidatos».

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  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    La dificultad de fichar a Rodri del Manchester City

    La charla derivó hacia Rodri, centrocampista del Manchester City vinculado con un fichaje por el Real Madrid. Su regularidad y su inteligencia táctica lo convierten en el fichaje soñado para muchos madridistas, pero Figo advirtió de los obstáculos contractuales que dificultan cualquier acuerdo.

    «Para mí, Rodri ha hecho un gran Mundial, aunque no haya destacado mucho en cuanto a goles o asistencias», afirmó Figo. «Sé que se ha hablado de la llegada de Rodri al Real Madrid. Creo que será difícil porque tiene contrato con el Manchester City, pero todo el mundo sabe que el Real Madrid siempre quiere fichar a los mejores jugadores del mundo».

  • El dominio de España y su regularidad en el Mundial

    Al repasar el Mundial 2026, Figo elogió a la campeona, España. La Roja mostró un fútbol bello y eficaz, y ganó con mérito. Para Figo, fue claramente la mejor del torneo, con un nivel que ninguna igualó.

    «España fue la mejor selección, no solo en la final, sino a lo largo de toda la competición. Solo encajó un gol», explicó Figo. «En general, creo que fue la selección más regular y también la que jugó el mejor fútbol, por lo que la victoria de España en el Mundial fue, sin duda alguna, la victoria de la mejor selección».

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  • mourinhoGetty Images

    La misión de Mourinho en el Santiago Bernabéu

    Por último, el exextremo centró su atención en la situación actual del Real Madrid, donde José Mourinho lidera la lucha por los títulos. Tras un periodo de relativa sequía para los elevados estándares del club, Figo insiste en que el entrenador portugués está sometido a una gran presión para lograr el regreso inmediato al podio de los ganadores.

    «Lo más importante para el Real Madrid ahora es volver a ganar tras dos años sin títulos», concluyó Figo.

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