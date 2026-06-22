Getty/GOAL
Traducido por
Kylian Mbappé señala a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los dos mejores jugadores del Mundial 2026, y el capitán de Francia habla de la carrera por el récord histórico de goles del torneo
El capitán de la selección francesa antepone el éxito del equipo al reconocimiento individual
En su rueda de prensa se pidió a Mbappé que valorara a las estrellas del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid mencionó a Messi y Ronaldo como los mejores, sin incluirse en la élite. Además, restó importancia a la carrera por la Bota de Oro y a las comparaciones con otros delanteros. Pese a la atención sobre los logros individuales, Mbappé subrayó que su prioridad es ayudar a Francia a conseguir otro título mundial.
- getty
Mbappé rinde homenaje a Messi y Ronaldo
Mbappé fue contundente al hablar de las grandes figuras del fútbol. El capitán de Francia descartó imitar la longevidad de sus ídolos y jugar al más alto nivel hasta los 30 y tantos.
«Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro», afirmó Mbappé, según recoge *Marca*. «Intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. El resto son solo debates de periodistas. Ahora mismo no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak.
«Messi ya mostró lo que sabemos; ese debate no me interesa. Solo quiero traer el trofeo a casa. A los 40 ya me habrán echado, así que vivo el presente y disfruto del Mundial».
Sobre la posibilidad de ser el máximo goleador de la historia del Mundial, añadió: «Es un placer estar ahí, pero lo importante es el partido y clasificarnos. Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre lo hace. Estoy detrás de él y, si marcas, te acercas, pero lo más importante para mí es ganar el Mundial».
La evolución táctica del PSG y su influencia mundial
Más allá de las rivalidades personales, Mbappé habló de las tendencias tácticas del fútbol moderno. Señaló que los equipos exitosos, como el PSG reciente, marcan la pauta, pero subrayó que el fútbol internacional tiene otro nivel táctico.
«Hay una cultura del momento: el equipo que gana siempre tiene la razón. Desde que empecé, nos han pedido imitar al Barcelona de la posesión, luego al Real Madrid y ahora la contrapresión del PSG. Pero el fútbol internacional es otra historia».
- AFP
Francia se centra en el partido contra Irak.
Francia se centra en su próximo partido contra Irak, dentro de su camino en el Mundial. Los Bleus llegan tras ganar 3-1 a Senegal, con dos goles de Mbappé. Se espera que la estrella del Real Madrid vuelva a liderar a Francia hacia la victoria y la clasificación para los octavos de final.