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Kylian Mbappé se pierde el entrenamiento de Francia, con síntomas de gripe que apartan a la estrella del Real Madrid antes de la Liga de Naciones
La capitana, apartada en la base de Clairefontaine
La concentración de la selección francesa en las afueras de París se vio alterada después de que Mbappe no pudiera participar en la sesión sobre el césped del martes debido a una gripe. Según los informes oficiales del equipo, la enfermedad leve impidió al capitán unirse a sus compañeros al aire libre, obligándole a trabajar en el interior. El contratiempo llega en un momento inoportuno para el delantero de 27 años, mientras se prepara para liderar a su país en un nuevo e importante capítulo.
- Anadolu Agency
Comienza una nueva era bajo Zidane
Esta concentración supone la primera prueba importante para Zidane desde que se hizo cargo de Francia tras el Mundial de 2026. Aunque cuenta con una plantilla repleta de estrellas, la ausencia de Mbappe, el máximo goleador de la historia del Mundial con 22 tantos, complica temporalmente la preparación táctica del entrenador. A pesar de este contratiempo, el resto del grupo continuó con sus ejercicios al aire libre mientras se familiarizaba con los métodos de su nuevo técnico.
Se avecina un exigente calendario de la Nations League
Francia afronta un calendario cargado durante la próxima quincena, que comenzará con una exigente visita a Turquía el viernes 25 de septiembre antes de viajar a Bélgica tres días después. La exigente racha continuará en casa ante Italia el 2 de octubre, seguida de otro encuentro con Bélgica el 5 de octubre. Con cuatro partidos consecutivos que pondrán a prueba la profundidad de la plantilla, los servicios médicos de Clairefontaine trabajan para garantizar que su talismán esté disponible.
- PRESSE SPORTS
Francia, a la espera de una actualización sobre la recuperación
La atención dentro de la concentración se centra ahora en el plazo de recuperación del capitán, mientras la plantilla se prepara para salir de Clairefontaine. Dado que la gripe es una enfermedad estacional habitual, el equipo médico espera que Mbappe se reincorpore a los entrenamientos completos una vez remitan sus síntomas. La decisión final sobre si será titular o se le reservará para partidos posteriores se tomará más cerca del saque inicial en Turquía.
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