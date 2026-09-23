La concentración de la selección francesa en las afueras de París se vio alterada después de que Mbappe no pudiera participar en la sesión sobre el césped del martes debido a una gripe. Según los informes oficiales del equipo, la enfermedad leve impidió al capitán unirse a sus compañeros al aire libre, obligándole a trabajar en el interior. El contratiempo llega en un momento inoportuno para el delantero de 27 años, mientras se prepara para liderar a su país en un nuevo e importante capítulo.