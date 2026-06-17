Kylian Mbappé se muestra «increíblemente orgulloso» tras convertirse en el máximo goleador de Francia y ahora busca acortar la distancia con Lionel Messi

Aunque ya posee el récord de goles con la selección francesa, Mbappé tiene un nuevo objetivo: superar los 16 tantos en Copas del Mundo que comparten Lionel Messi y Miroslav Klose. Tras su doblete ante los campeones de África, ya acumula 14 dianas en la máxima cita. Con su actual estado de forma y su juventud, muchos expertos creen que es solo cuestión de tiempo que supere a Messi y a Klose para lograr otro hito histórico.