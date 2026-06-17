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Kylian Mbappé se muestra «increíblemente orgulloso» tras convertirse en el máximo goleador de Francia y ahora busca acortar la distancia con Lionel Messi
Una noche récord en Nueva York
Mbappé superó el martes a Olivier Giroud y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia. El delantero del Real Madrid marcó dos goles en la victoria por 3-1 sobre Senegal en el debut del Mundial 2026. Alcanzar 58 goles internacionales a sus 27 años es un logro extraordinario. Para celebrarlo, sus compañeros le regalaron una camiseta especial con el número 58 a la espalda.
Mbappé se siente inmensamente orgulloso
El capitán de Francia celebró en redes su récord de 58 goles y escribió en Instagram: «Es un gran orgullo ser el máximo goleador de nuestra selección. Gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a la FFF por su confianza desde el primer día, y a vosotros por vuestro apoyo. Seguimos adelante, queda mucho por hacer...»
Tras las huellas del legado de Messi en el Mundial
Aunque ya posee el récord de goles con la selección francesa, Mbappé tiene un nuevo objetivo: superar los 16 tantos en Copas del Mundo que comparten Lionel Messi y Miroslav Klose. Tras su doblete ante los campeones de África, ya acumula 14 dianas en la máxima cita. Con su actual estado de forma y su juventud, muchos expertos creen que es solo cuestión de tiempo que supere a Messi y a Klose para lograr otro hito histórico.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Francia?
Francia, con su nuevo máximo goleador histórico, jugará el lunes su segundo y clave partido del grupo en el Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps se medirá a Irak en Filadelfia buscando la clasificación anticipada. Luego cerrará la fase contra Noruega.