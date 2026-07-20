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Kylian Mbappé, Rodri y el Equipo Ideal del Torneo del Mundial 2026 según GOAL

Opinion
World Cup
L. Messi
K. Mbappe
J. Bellingham
Rodri
E. Haaland
M. Olise
Argentina
España
Francia
Inglaterra
Noruega
Cabo Verde
Vozinha
M. Cucurella
P. Porro
Pau Cubarsí
Lisandro Martínez
FEATURES

Tras cinco semanas, 104 partidos y 308 goles, el Mundial 2026 ha concluido. Desde un punto de vista puramente futbolístico, el mayor torneo de la historia de la FIFA no defraudó, con 48 selecciones compitiendo en tres países anfitriones y a lo largo y ancho de Norteamérica. Y cuando 46 de esas selecciones habían quedado eliminadas, solo quedaban las dos mejores del mundo: España y Argentina.

Tras una final más recordada por la intensidad física de Argentina que por las ocasiones, La Roja ganó su segundo Mundial gracias a un remate de Ferran Torres en la prórroga que dejó a Lionel Messi y su equipo desconsolados.

El torneo también ofreció una lucha histórica por la Bota de Oro, donde Messi rivalizó con los franceses Mbappé y Dembélé, el noruego Haaland y los ingleses Kane y Bellingham. Al final, Mbappé se impuso y, con 27 años, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

No te sorprenderá verle en el equipo ideal de GOAL, pero ¿quiénes le acompañan en nuestro once del Mundial 2026?

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Portero: Vozinha (Cabo Verde)

    Vozinha, el portero de 40 años de Cabo Verde, encantó al público norteamericano y se convirtió en el jugador clave de la selección en su sorpresiva llegada a las eliminatorias. Aunque los «Tiburones Azules» no ganaron ningún partido, el portero fue clave en los tres empates de la fase de grupos ante España, Uruguay y Arabia Saudí, lo que les permitió avanzar a dieciseisavos de final contra la campeona Argentina.

    En el debut ante los futuros campeones firmó siete paradas y selló un 0-0 histórico; luego, en el cruce eliminatorio contra Argentina, realizó ocho intervenciones y mantuvo a raya a Messi hasta la prórroga, cuando llegó la ajustada derrota.

    Hoy es un héroe de culto cuya leyenda ya forma parte del Mundial; incluso hay una nueva especie marina que lleva su nombre.

    • Anuncios
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Pedro Porro (España)

    Un Mundial puede cambiar la carrera de un jugador, y Pedro Porro es un claro ejemplo. El defensa del Tottenham no era titular con España al inicio del torneo, pero no miró atrás tras sustituir a Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, en el partido contra Austria. Ahora es campeón del mundo.

    En ese encuentro anuló la banda izquierda austríaca y, con un cabezazo, puso a España 2-0 arriba. Mantuvo su puesto ante Portugal en octavos y fue el más activo en defensa (nueve acciones). Luego brilló en ataque contra Bélgica en cuartos.

    En semifinales marcó el segundo gol ante Francia y su centro originó el tanto de la final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Pau Cubarsi (España)

    Junto a Porro, en la sólida defensa española, Pau Cubarsi, de solo 19 años, mostró una calidad que lo convirtió en el central más destacado del torneo en Norteamérica. Fue clave para que el equipo de Luis de la Fuente encajara solo un gol y mereciera el Premio al Mejor Jugador Joven.

    Mantuvo a raya a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Messi, y brilló en la semifinal ante el francés. Su calidad de pase y su serenidad explican por qué el Barcelona lo valora tanto.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Lisandro Martínez (Argentina)

    Argentina no brilló en defensa: los campeones sufrieron una posible eliminación temprana y llegaron a la final casi por los pelos. Pero pocos reflejan su garra como el central del Manchester United Lisandro Martínez.

    Lo que le falta en estatura lo compensa con su habilidad con el balón y, claro, con su dominio de las «artes oscuras». Además, fue uno de los centrales más destacados del torneo y aportó en ataque: asistieron a Messi con un pase milimétrico y marcaron un gol decisivo en la prórroga ante Cabo Verde. Una lesión le impidió jugar la final.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Marc Cucurella (España)

    Antes del Mundial 2026 había dudas sobre Marc Cucurella; ahora ya no. Los hinchas del Chelsea lo sabían: es uno de los mejores laterales izquierdos del planeta, y ahora todos lo ven. El nuevo fichaje del Real Madrid fue clave en la defensa de España y pieza fundamental en el sistema de De la Fuente para lograr el segundo título.

    En los cinco partidos previos a la final, nadie le superó en regate; neutralizó al Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y al dinámico Michael Olise en semifinales. Además, sumó una asistencia ante Arabia Saudí en la fase de grupos y provocó dos goles en octavos contra Austria con dos centros precisos a Mikel Oyarzabal.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DM: Rodri (España)

    Rodri apareció cuando más importaba. El ganador del Balón de Oro 2024, estrella del Manchester City, recuperó su mejor nivel para llevar a España al título. Desde el centro del campo, marcó el ritmo, completó cientos de pases precisos y frustró numerosos ataques rivales.

    Fue clave en el juego de De la Fuente; Fue el centrocampista con más duelos ganados, rompió líneas con 62 pases en el último tercio —récord desde Kroos en 2014—, lideró los pases en esa zona y sumó más pases totales que nadie desde 1966. Su lección magistral en el centro del campo le valió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

  • Jude BellinghamGetty Images

    CM: Jude Bellingham (Inglaterra)

    Sinceramente, ¿qué habría sido de Inglaterra sin Jude Bellingham? Por segundo gran torneo seguido, la estrella del Real Madrid guió a los Tres Leones ante la adversidad y respondió. Marcó el 35 % de los goles de Inglaterra en Norteamérica: siete tantos desde el centro del campo que lo convirtieron en el máximo goleador de su país en un solo Mundial, además de mostrar su habilidad para conducir el balón o aparecer en el área en el momento justo.

    Su doblete ante México en el Azteca, en octavos, ya es histórico, al igual que su tanto contra Croacia y su otro doblete frente a Noruega.

    Bellingham es el hombre de los grandes momentos y ha silenciado las dudas sobre su titularidad con Tuchel. A estas alturas, su papel es indiscutible.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    AM: Michael Olise (Francia)

    Nunca hubo dudas de que Michael Olise llevaría al Mundial su gran nivel con el Bayern, pero Didier Deschamps debió ajustar el esquema para aprovechar al relajado francés. El entonces seleccionador cambió sus roles tras un partido: a Olise de 10 y a Dembélé a la banda. Y, ¡oh, sorpresa!, el jugador del Bayern, con un talento infinito, parecía haber jugado allí toda su vida.

    Olise recordó a los clásicos “10”: deambuló por el campo, creó juego y brilló con sus regates. En octavos ante Suecia dio dos asistencias: un túnel a un defensa para dejar solo a Barcola y un pase filtrado para Mbappé.

    Así terminó el torneo como el jugador con más asistencias (siete), un nuevo récord en un solo Mundial.

  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    RW: Lionel Messi (Argentina)

    ¿Qué más se puede decir de Lionel Messi? Tras dudar de su participación en las semanas previas al Mundial, el ídolo argentino, ya con 39 años, desafió todas las expectativas: no solo jugó, sino que dominó. Con total libertad como falso nueve, retrocedió en el tiempo y sembró el caos.

    Para muchos, confirmó su lugar como el mejor de la historia, pues en varios momentos cargó a una selección que buscaba inspiración en su camino a la final. Marcó seis goles en la fase de grupos, incluido un hat-trick ante Argelia, y participó en otros seis en la eliminatoria, con dos asistencias clave en la semifinal contra Inglaterra que llevaron al equipo de Lionel Scaloni a la final. Sencillamente, el mejor de la historia; una lástima que no brillara en el partido decisivo.

  • HaalandGetty Images

    ST: Erling Haaland (Noruega)

    ¿Alguien dudaba de que Haaland arrasaría en el Mundial? En su primer gran torneo, el goleador del Manchester City fue imparable. Silenció dudas al llevar sus hazañas de la Premier al escenario mundial con una sonriente Noruega revelación.

    Fue clave para que los escandinavos cumplieran las expectativas: marcó dos goles en cada uno de los dos primeros partidos, anotó el tanto de la victoria sobre Costa de Marfil en la fase de 32 y, como era de esperar, lideró la mayor sorpresa del torneo al firmar un doblete que eliminó a Brasil en octavos —el mejor resultado del fútbol noruego—.

    Ojalá no tengan que esperar otros 28 años para volver, porque sería una lástima privar a este torneo del talento de Haaland.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    LW: Kylian Mbappé (Francia)

    El rey del Mundial. Francia cayó en semifinales ante España, y su capitán asumirá las críticas, pero Mbappé, a sus 27 años y con Messi cerca de retirarse, ya es el máximo goleador de la Copa en Norteamérica. y casi con total seguridad consolidará ese estatus en los próximos años.

    Como suele ocurrir en la máxima cita del fútbol, Mbappé brilló: marcó dobletes ante Senegal, Irak y Suecia, dio dos asistencias contra Noruega, anotó en los cruces con Paraguay y Marruecos, y sumó otros dos tantos en la final de consolación frente a Inglaterra, donde ganó la Bota de Oro de 2026.

    Algunos pueden considerar que es una forma un tanto vacía de lograr esas hazañas, pero con al menos dos Mundiales más por delante, Mbappé siempre supo que, en algún momento, superaría a Messi.