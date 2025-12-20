Esta semana, un tribunal laboral de París ordenó a PSG pagar al exdelantero Mbappé 60 millones de euros (£52.5 millones), quien demandó a su antiguo equipo por una disputa contractual y maltrato por parte de los campeones de la Ligue 1. Al final, obtuvo poco más de una quinta parte de la cantidad que intentó obtener, con la mayor parte del dinero otorgado siendo de bonificaciones.

Su abogada, Frederique Cassereau, dijo: "Estamos satisfechos con este fallo. Esto es lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagaron."

Y su equipo legal añadió: "Este fallo confirma que los compromisos asumidos deben ser honrados. Restaura una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la ley laboral se aplica a todos. El Sr. Mbappé, por su parte, respetó escrupulosamente sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día."