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Kylian Mbappé queda fuera de la lucha por el Balón de Oro 2026, mientras Lionel Messi, rumbo a la final del Mundial, aspira a su noveno premio
Mbappé se quedó sin títulos tanto con su club como con la selección.
Mbappé, el «galáctico» del Real Madrid, se metió en la lucha por el Balón de Oro tras llevar a su selección a pelear por la gloria mundial. Sus ocho goles en Norteamérica, hasta semifinales, confirmaron su condición de estrella global.
Sin embargo, la derrota ante España le privó de nuevo de la gloria internacional. Con el Real Madrid, en la temporada 2025-26, sumó su segundo curso seguido sin títulos.
Esa sequía le penalizará en la lucha por el Balón de Oro, trofeo que suele premiar títulos como la Champions o el Mundial. Así, el mejor jugador de la historia, el argentino Lionel Messi, podría recuperar el trono
Ha guiado a la Albiceleste a otra final del Mundial, marcando ocho goles, y busca revalidar el título logrado en Catar 2022. Un noveno Balón de Oro podría ser suyo si brilla de nuevo ante España.
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Messi ha superado a Mbappé en la carrera por el Balón de Oro
Aliadiere admite que Messi se está convirtiendo en el rival a batir. En una charla con GOAL, el francés —en colaboración con BetiniaNJ— dijo sobre Mbappé y su sequía en el Balón de Oro: «Sí, creo que si hubiera ganado algo con el Real Madrid aún podría optar, pero sin títulos…
A nivel individual ha marcado muchos goles y ha llevado al equipo a cuestas, así que ha tenido una gran temporada. Pero, lamentablemente, sin títulos no cumple las reglas del Balón de Oro: hay que ganar la Liga de Campeones, el Mundial o la Eurocopa.
Como no lo logró, no creo que gane. Es una pena, pues Harry Kane también habría tenido opciones si Inglaterra hubiera llegado lejos, pero le pasa lo mismo.
«Probablemente será uno de los argentinos. Si Messi lo vuelve a ganar, todos quedarán hipnotizados por su edad y por su Mundial, y se olvidarán de que juega en el Inter de Miami de la MLS».
¿Podrá Messi ganar su noveno Balón de Oro en 2026?
A sus 39 años, Messi no afloja. En 2025 conquistó la MLS y el MVP con el Inter de Miami.
Con la selección argentina ha seguido brillando: eliminó a Inglaterra en semifinales en Atlanta y aún puede aspirar a otro Balón de Oro.
El exjugador estrella de la MLS y campeón del mundo, Kleberson, declaró a GOAL sobre la posibilidad de que Messi gane otro Balón de Oro y se aleje cuatro títulos de Cristiano Ronaldo: «¡Vaya! ¡Ese tipo nunca para! Argentina tiene más opciones de ganar el Mundial con Messi, simplemente porque él sigue a un gran nivel.
Con Ronaldo es distinto: sigue a buen nivel, pero los jugadores que lo rodean no son los mismos que los de Messi en Argentina. Es una cuestión de pureza: lo que tienen los portugueses no se parece a lo que tienen los argentinos. Por eso Messi tiene muchas posibilidades.
Si gana el Mundial, seguro luchará de nuevo por el Balón de Oro. Es brillante. Hasta los jugadores y aficionados brasileños lo admiran y quieren que los grandes jugadores ganen ese premio y el Mundial. Messi es uno de ellos».
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Mbappé observa cómo Messi se enfrenta a Yamal
Messi jugará la final del Mundial este domingo ante España, campeona de Europa y con la joven promesa Lamine Yamal, nuevo ‘10’ del Barcelona.
Mbappé, tras jugar el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, seguirá la final a distancia. Luego volverá a centrarse en su club y en la lucha por títulos, lo que le convertirá en candidato al Balón de Oro 2027.
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