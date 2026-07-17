Mbappé, el «galáctico» del Real Madrid, se metió en la lucha por el Balón de Oro tras llevar a su selección a pelear por la gloria mundial. Sus ocho goles en Norteamérica, hasta semifinales, confirmaron su condición de estrella global.

Sin embargo, la derrota ante España le privó de nuevo de la gloria internacional. Con el Real Madrid, en la temporada 2025-26, sumó su segundo curso seguido sin títulos.

Esa sequía le penalizará en la lucha por el Balón de Oro, trofeo que suele premiar títulos como la Champions o el Mundial. Así, el mejor jugador de la historia, el argentino Lionel Messi, podría recuperar el trono

Ha guiado a la Albiceleste a otra final del Mundial, marcando ocho goles, y busca revalidar el título logrado en Catar 2022. Un noveno Balón de Oro podría ser suyo si brilla de nuevo ante España.