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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé puede callar a sus detractores españoles en la semifinal del Mundial entre Francia y La Roja

Analysis
Francia
K. Mbappe
España
World Cup
Real Madrid
FEATURES
Francia vs España

Kylian Mbappé llega en el mejor momento a la semifinal del Mundial contra España. Quiere vengarse de la dolorosa derrota ante La Roja en la Euro 2024 y callar a sus críticos en Madrid tras una temporada convulsa con su club. Además, llega en el mejor momento de su carrera.

Aunque ha seguido marcando goles, la carrera de Mbappé en el Real Madrid no ha cumplido las expectativas. Tras dos temporadas en el Bernabéu, aún no ha conquistado un título importante.

Su condición de superestrella lo ha expuesto a un intenso escrutinio mediático, y su imagen ante la prensa y el club se deterioró a finales de la temporada 2025-26, cuando la campaña de los blancos se desmoronó ante sus supuestas indiscreciones fuera del campo.

Ahora, mientras se prepara para enfrentar a su país de adopción en las semifinales del Mundial, un Mbappé en plena forma buscará callar a sus críticos en Madrid.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Relación tensa

    Desde la distancia, la relación de Mbappé con los medios españoles se ha tensado desde que dejó el PSG para fichar por el Real Madrid en un traspaso gratuito que causó sensación en 2024.

    Aunque ha marcado 86 goles en 103 partidos, su rendimiento queda eclipsado por la sequía de títulos del equipo desde su llegada, lo que ha aumentado el escrutinio sobre las estrellas. Mbappé, incapaz de cambiar la suerte del club, se ha convertido en blanco constante de las críticas. Cualquier partido discreto le vale una paliza en la prensa.

    Al principio se cuestionó su lenta adaptación, pero la hostilidad creció con cada derrota o eliminación, sobre todo al final de la temporada 2025-26, cuando el equipo quedó lejos del Barcelona en la liga y cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern. Mbappé superó los 40 goles, pero sus cifras se perdieron ante el bajo rendimiento del equipo.

    Además, tras un gran inicio de curso, su rendimiento cayó en la segunda mitad: solo marcó cuatro goles entre mediados de febrero y el final de la temporada debido a lesiones recurrentes.

    • Anuncios
  • Arbeloa MbappeGetty Images

    Suspense previo al torneo

    La situación alcanzó un punto crítico al final de la temporada, cuando la campaña del Real Madrid se desmoronaba por graves problemas fuera del campo en los que Mbappé se vio implicado.

    Según The Athletic, el jugador de 27 años se peleó con un miembro del cuerpo técnico antes del partido contra el Betis a finales de abril, tras ser señalado fuera de juego en un entrenamiento, lo que reflejaba el ambiente tóxico del club.

    Días después, se lesionó el isquiotibial ante el Betis. En vez de recuperarse en Valdebebas, se fue de vacaciones a Cerdeña con su novia, la actriz Ester Expósito, y lo fotografiaron en un yate mientras el equipo jugaba contra el Espanyol.

    La decisión provocó críticas internas y externas. Aunque Arbeloa lo defendió, una petición en línea titulada «Fuera Mbappé» reunió 12 millones de firmas en 24 horas y superó los 70 millones. Se perdió el Clásico que el Madrid cedió al Barça y, aunque se entrenó con los suplentes, alegó «molestias» para no jugar. Regresó al banquillo ante el Oviedo a mediados de mayo.

    Sin embargo, Mbappé no lo vio así y, tras salir como suplente, declaró a los medios que estaba «al 100 %» y que Arbeloa lo había relegado a «cuarto delantero». Se atribuyó su frustración al despido de Alonso.

    Arbeloa desmintió esas palabras en rueda de prensa: «Debe de haberme malinterpretado, en ningún momento dije que fuera el cuarto delantero. Un jugador que hace cuatro días ni siquiera estaba en condiciones de formar parte del banquillo no debería haber sido titular hoy».

    The Athletic informó entonces de una «decepción creciente» con Mbappé, «desde el vestuario hasta la directiva». Ante las críticas, su entorno respondió: «Algunas se basan en una interpretación exagerada de un periodo de recuperación supervisado por el club y no reflejan el compromiso diario de Kylian».

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Una distracción bienvenida

    Tras una temporada agitada con su club, el Mundial ha sido un respiro para Mbappé, que se ha centrado en lo que mejor sabe hacer: marcar goles y ganar partidos.

    En Norteamérica, lejos del ruido de Madrid, ha marcado ocho goles y ha liderado a Francia hacia la gloria. Ha firmado tres dobletes ante Senegal, Irak y Suecia, añadió un penalti decisivo contra Paraguay y un gran gol contra Marruecos en cuartos. Solo se quedó sin anotar frente a Noruega, aunque entonces dio dos asistencias.

    Con ocho goles, Mbappé empata con Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Además, sus 20 tantos en el torneo —uno menos que los 21 de Messi— lo acercan al récord histórico de la Copa del Mundo, ya sea en 2026 o más adelante.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Muy, muy injusto»

    Mbappé parece más cómodo con la camiseta azul de Francia que con la blanca del Real Madrid. A pesar de la abundancia de talento ofensivo que tiene Didier Deschamps, él es el talismán y líder indiscutible de Les Bleus como capitán.

    Tras su complicado final de temporada con el club, sus compañeros lo defendieron. «Las críticas hacia él son muy injustas», declaró Ousmane Dembélé antes del Mundial. «Se pasan con Kylian. Es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo.

    «Hay quien exagera con las críticas solo porque es Kylian Mbappé. No deberían seguir atacándole. Ya sea si se ata los cordones de las zapatillas o no, si se sube los calcetines o no… es demasiado. Sigue siendo un ser humano. En la selección francesa, se porta muy bien con nosotros, es un líder».

    El defensa Lucas Hernández coincidió: «Kylian es un jugador extraordinario. Cuando eres Kylian Mbappé, todos observan cada paso, dentro y fuera del campo. Él callará a sus críticos».

  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    Opiniones encontradas

    Sin embargo, algunos afirman que la imagen de Mbappé en España es más compleja de lo que parece: se cuestionan su liderazgo, su ego y su conducta fuera del campo, pero se reconocen sus aportes ofensivos y su capacidad de decisión. Como superestrella mundial, recibe más escrutinio que la mayoría, y se debe considerar el historial irregular de España en el trato a jugadores negros.

    «En España somos famosos por inventarnos historias con muy poco», declaró el periodista Guillem Balagué a la BBC en mayo. «El veredicto sobre Mbappé aún no está claro. Parece demasiado frío y distante con la afición madridista; Raúl me dijo que valoran que los jugadores corran a por el balón imposible. A la gente le encanta.

    Si el Madrid ganara, todo sería distinto. ¿No ganan porque los entrenadores no han sabido sacarle partido o porque él no se adapta con rapidez? Al llegar mostró humildad y siguió a Ancelotti.

    Tras fallar dos penaltis, contra el Liverpool y el Athletic, se desanimó y decidió hacerlo a su manera. Los goles llegaron y, en cifras, fue fantástico para Ancelotti. Pero esta temporada, sencillamente, no ha funcionado, ni con Alonso ni con Arbeloa».

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    «Si no ganas, te critican»

    A punto de disputar la semifinal del Mundial contra lo que considera su hogar, Mbappé está donde quiere: en gran forma y entre los máximos goleadores, aunque listo para más críticas.

    «Solo hay un escenario en el que puedes relajarte y es ganando el Mundial», afirmó antes del duelo con España. «Cuando juegas con Francia, si no ganas, te critican. Somos un grupo unido con un solo objetivo: ganar.

    «Estamos en semifinales, pero el camino aún es largo y los partidos más difíciles están por llegar».

    Como apuntó Hernández antes del torneo, Mbappé quiere callar a sus críticos y ya ha dado pasos en esa dirección.

    Si elimina a los campeones de Europa y mantiene este nivel, sus detractores en España le deberán una disculpa.

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