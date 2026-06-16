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Kylian Mbappé, «preparado para ser famoso», explica cómo ser un «galáctico» del Real Madrid le ha facilitado la vida como celebridad
Encontrar la paz en medio de las dificultades en el campo
En una reciente entrevista con *Le Parisien*, Mbappé describió el fuerte contraste en su día a día tras mudarse a Madrid. Aunque el Real Madrid exige excelencia, el jugador de 27 años ha vivido dos temporadas complicadas desde lo técnico. Ganó la Bota de Oro europea en su primer año y fue dos veces máximo goleador de la Liga, pero no consiguió ningún título importante. Además, el PSG ha ganado dos veces la Liga de Campeones sin él. Aun así, ser «galáctico» le ha dado tranquilidad fuera del campo: la fama asfixiante de Francia quedó atrás y ahora puede salir sin seguridad constante.
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Disfrutar de un estilo de vida sencillo en Madrid
Al hablar de su fama mundial, Mbappé aceptó su condición de superestrella, pero se mostró feliz por recuperar algo de anonimato. «Estoy preparado para ser famoso; tengo que asumirlo», declaró al medio francés. El delantero explicó que este cambio ha mejorado su vida personal y le permite hacer cosas que antes no podía. «Estoy muy feliz en Madrid; tengo más libertad que en Francia. Salgo a la calle sin seguridad y hago planes normales, más de lo que la gente cree», añadió.
Recuerdos dolorosos de una cruel derrota en el Mundial
Aunque la vida en España le satisface fuera del campo, aún le duelen los fracasos internacionales. Al recordar la final de 2022 contra Argentina, Mbappé admitió: «Es muy difícil perder una final del Mundial. Es una competición que se celebra cada cuatro años. Muchos de los jugadores de aquel partido ya no están en este Mundial. Esa es la crueldad de todo esto: pensar que pasamos por todo eso solo para acabar perdiendo en los penaltis. No creo en la suerte; los penaltis no son una lotería. Es una habilidad técnica, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial».
- AFP
Lanzamiento de la última campaña de la Copa del Mundo
De cara al futuro, Mbappé debe convertir esos recuerdos dolorosos en motivación, ahora que Francia inicia su andadura en el Mundial de 2026 con un partido inaugural contra Senegal. Impulsado por una nueva sensación de libertad personal, este icono mundial estará más que dispuesto a guiar a su selección hacia la gloria internacional y a borrar de una vez por todas la decepción que aún persiste desde hace cuatro años.