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¿Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo? Preguntaron a la estrella del Real Madrid y de Francia quién marcará más goles en el Mundial 2026, y su respuesta fue rotunda
Mbappé apuesta por Ronaldo para superar a Messi antes de apostar por sí mismo
En un desafío de preguntas rápidas con el creador de contenidos Finn Agostinelli y Sorare, la estrella de 27 años debió pronosticar los máximos goleadores del próximo torneo en Norteamérica. Al elegir entre los dos mejores jugadores de la era moderna, Mbappé apostó que su ídolo, Ronaldo, superaría a Messi frente al arco.
Aunque Messi fue clave en el título de Argentina en 2022, Mbappé confía en que el delantero del Al-Nassr será más certero en 2026. Eso sí, cuando el duelo virtual enfrentó a Ronaldo con él mismo, el francés no lo dudó: se ve como máximo goleador del torneo.
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Seleccionando a la próxima generación de estrellas
Antes de la final, pidieron a Mbappé que eligiera entre los mejores jugadores de Europa y Sudamérica. Confió en su rival del Barcelona, Lamine Yamal, prefiriéndolo a Florian Wirtz, Memphis Depay y hasta Erling Haaland.
Luego eligió a su compañero Vinicius Jr. por encima de Yamal y de Harry Kane en la lucha por el título de goleo. Finalmente, por experiencia, colocó a Messi delante del brasileño y coronó a Ronaldo como la mayor amenaza, solo por detrás de sí mismo.
Postura desafiante frente a los «demonios» del pasado
El Mundial 2026 pesa emocionalmente a Mbappé, quien, pese a su hat-trick en la final de 2022 en Lusail, sufrió una gran decepción. El delantero del Real Madrid admitió que revivir ese partido podría «despertar algunos demonios», por lo que prefiere no volver a verlo.
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Los registros históricos están en riesgo en América del Norte.
La edición de 2026 será histórica: se espera que Ronaldo y Messi jueguen su sexta Copa del Mundo, un récord. Ronaldo suma ocho goles en el torneo, pero aún no ha marcado en la fase eliminatoria. Messi, en cambio, lleva 13 goles y ocho asistencias.
Francia debutará el 16 de junio en el Grupo I ante Senegal, Irak y Noruega, en el MetLife Stadium. Mbappé, con 12 goles en dos Copas, buscará superar el récord de 16 tantos de Miroslav Klose y confirmar su promesa de eclipsar a las leyendas.