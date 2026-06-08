¿Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo? Preguntaron a la estrella del Real Madrid y de Francia quién marcará más goles en el Mundial 2026, y su respuesta fue rotunda

En un desafío de preguntas rápidas con el creador de contenidos Finn Agostinelli y Sorare, la estrella de 27 años debió pronosticar los máximos goleadores del próximo torneo en Norteamérica. Al elegir entre los dos mejores jugadores de la era moderna, Mbappé apostó que su ídolo, Ronaldo, superaría a Messi frente al arco.

Aunque Messi fue clave en el título de Argentina en 2022, Mbappé confía en que el delantero del Al-Nassr será más certero en 2026. Eso sí, cuando el duelo virtual enfrentó a Ronaldo con él mismo, el francés no lo dudó: se ve como máximo goleador del torneo.