¡Kylian Mbappé «NO será vendido»! El Real Madrid confirma su postura sobre el fichaje, y el delantero francés se prepara para recibir en el Santiago Bernabéu a José Mourinho, su «principal valedor»

Arbeloa desmintió de inmediato la versión de Mbappé, lo que evidenció aún más la falta de sintonía entre los jugadores y el cuerpo técnico. «Ojalá tuviera cuatro delanteros. No tengo cuatro delanteros y, desde luego, no le dije nada parecido a Mbappé. Quizá no me entendió», insistió. En ningún momento le dije que fuera el cuarto delantero.

Soy el entrenador y decido quién juega. Hablé con él antes del partido; no sé cómo lo interpretó. Un jugador que no estaba en el banquillo hace cuatro días no puede ser titular hoy. No es una final, no es vida o muerte. No tengo problemas con nadie».