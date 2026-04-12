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Kylian Mbappé muestra una profunda herida en el rostro tras recibir puntos de sutura después del empate del Real Madrid ante el Girona
Las cicatrices de batalla del talismán madridista
En el minuto 89 del partido del viernes, Mbappé recibió un codazo accidental del defensa del Girona Vitor Reis cuando intentaba entrar al área por la derecha.
El impacto fue inmediato y severo, y le provocó una profunda herida sobre la ceja derecha que comenzó a sangrar profusamente en el terreno de juego. A pesar de la lesión visible, el árbitro Alberola Rojas decidió no pitar falta, para gran frustración de la afición local. Mbappé compartió una imagen de la lesión con sus seguidores en Instagram.
- AFP
Ausencia en los entrenamientos del primer equipo
Tras el partido, en el vestuario quedó clara la gravedad de la lesión. El equipo médico del club determinó que, aunque no había fracturas, la herida era profunda y requería sutura; Mbappé necesitó tres puntos.
Según el Diario AS, Mbappé no participó en la sesión del domingo por la mañana.
Pasó la mañana en el gimnasio bajo la supervisión de los fisioterapeutas, centrado en su recuperación.
El Madrid descarta el uso de la mascarilla
Los aficionados ya vieron a Mbappé con protección facial tras fracturarse la nariz en la Eurocopa.
Sin embargo, el Real Madrid ha descartado una máscara completa: la lesión en la ceja no lo necesita y ese tipo de protección puede limitar la visión periférica.
Por ello, el cuerpo médico estudia una protección más ligera: un parche adhesivo o un vendaje reducido que cubra los puntos sin el grosor de una máscara.
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Disponible para el partido en el Allianz Arena
La principal preocupación de los madridistas es la disponibilidad del delantero para el vital viaje a Múnich, donde el Real Madrid se medirá al Bayern en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles. Aunque se perdió la última sesión de entrenamiento, el club asegura que jugará en el Allianz Arena, con la mira puesta en remontar el 2-1 de la ida.
Se espera que viaje con el equipo a Alemania y participe en el último entrenamiento del martes.