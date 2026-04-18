Kylian Mbappé «llenó el vestuario del Real Madrid de egoísmo», afirma una exestrella de Arsenal y Chelsea tras la eliminación en la Liga de Campeones

Petit, exjugador de Arsenal y Chelsea, acusó a Mbappé de «llenar el vestuario del Real Madrid de egoísmo». Sus palabras llegan tras la eliminación del equipo español en cuartos de la Liga de Campeones ante el Bayern, que ha provocado una profunda reflexión en el Bernabéu.

Ahora comentarista en RMC, el excentrocampista criticó sin rodeos a su compatriota: «No es solo culpa de Mbappé, pero su llegada llenó el vestuario del Real Madrid de egoísmo. Es un fiasco».