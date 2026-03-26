Kylian Mbappé llama de forma sorprendente a Florentino Pérez para decirle al presidente del Real Madrid que no quiere que el equipo médico del club vuelva a atenderlo nunca más, en medio del drama de la «rodilla equivocada»

Al parecer, no se trata de un caso aislado que afecte solo a un jugador. Recientemente han salido a la luz informaciones según las cuales la ausencia de Camavinga en varios partidos de diciembre de 2025, debido a una lesión de tobillo, se debió a un diagnóstico erróneo por parte del Real Madrid. Al parecer, el equipo médico del club le realizó en aquel momento una radiografía en el pie equivocado al centrocampista defensivo.

Camavinga se lesionó el tobillo izquierdo el 3 de diciembre durante la victoria por 3-0 a domicilio contra el Athletic Club. A pesar de marcar un gol, tuvo que ser sustituido en el minuto 69, quejándose de dolor. En consecuencia, se le realizó una resonancia magnética, pero en su pie derecho. Al no encontrar ninguna lesión allí, los médicos declararon a Camavinga apto para jugar.

El jugador de 23 años fue incluido en la convocatoria para el partido contra el Celta del 7 de diciembre, pero no jugó. Sin embargo, se perdió los siguientes partidos contra el Alavés (LaLiga), el Manchester City (Liga de Campeones) y el Talavera (Copa del Rey) debido al problema en el tobillo. No pudo volver a jugar hasta el 20 de diciembre, cuando saltó al campo en los últimos minutos contra el Sevilla.

De hecho, el informe de L'Equipe afirma que la confianza entre el departamento médico y la plantilla del Real Madrid lleva varios años quebrantada.