Kylian Mbappé inicia batalla legal contra el PSG por 55 millones de euros en salarios impagos
Mbappé y el PSG convocados a los tribunales por disputa salarial
Según RMC Sport, Kylian Mbappé y el PSG se preparan para un enfrentamiento judicial a finales de este mes. El delantero del Real Madrid y su antiguo club han sido citados a comparecer ante el tribunal laboral de París el 17 de noviembre, en el marco de una disputa por salarios y bonos impagos durante los últimos meses de su contrato con el PSG.
El jugador de 26 años busca que su contrato de duración determinada se reclasifique como permanente, un movimiento que podría fortalecer su posición legal para reclamar las deudas pendientes. El caso se escuchará en la sección de “actividades diversas” del tribunal, marcando un nuevo capítulo en la tensa relación entre Mbappé y su antiguo club.
La estrella de Los Blancos sostiene que el PSG aún le debe 55 millones de euros en salarios pendientes, bonos de firma y otros pagos asociados a su contrato anterior, que expiró en 2024. Este caso pone de relieve la persistente tensión financiera y personal entre las partes, incluso meses después de la salida de Mbappé a España.
De la aislamiento a la indignación - cómo comenzó la ruptura
Esta audiencia representa la continuación de una saga legal que comenzó en 2023, durante la última temporada de Mbappé en París. En ese momento, el delantero francés presentó una denuncia penal contra el PSG por acoso moral e intento de extorsión, alegando que fue deliberadamente aislado del primer equipo y obligado a entrenar solo durante la disputa contractual. Fue asignado al infame “grupo loft” del PSG, un espacio destinado a jugadores no deseados, tras negarse a renovar su contrato, lo que generó meses de tensión con la dirección del club. La denuncia fue retirada a principios de este año, justo antes de que PSG y Real Madrid se enfrentaran en la semifinal del Mundial de Clubes, un gesto interpretado como una señal de paz.
Sin embargo, aunque Mbappé retiró el caso de acoso, mantiene su demanda por salarios y bonificaciones impagas a través del sistema judicial laboral francés. Su equipo legal insiste en que el jugador ha actuado de buena fe y solo busca los fondos que le corresponden según su contrato, sin reclamar daños adicionales. A pesar de la separación tensa, Mbappé ha declarado en varias ocasiones que no guarda rencor hacia los aficionados del PSG ni hacia sus antiguos compañeros, subrayando que sus conflictos se limitan exclusivamente a la gestión del club.
¿Qué está en juego para el PSG?
Este caso podría tener repercusiones más allá de Mbappé. Si el tribunal falla a su favor y reclasifica su contrato como permanente, podría abrir la puerta a reclamos similares de otros jugadores contra clubes que utilizan contratos a término fijo.
La disputa legal también pone de relieve el complicado panorama financiero del PSG, ya bajo escrutinio por su elevado gasto salarial y el cumplimiento del Fair Play Financiero. El equipo legal del club asegura que todos los pagos pendientes fueron saldados según los términos del contrato final de Mbappé.
Aun así, la imagen de un choque en el tribunal entre el club y su ex capitán, ahora estrella del Real Madrid, es todo menos ideal. Los procedimientos llegan mientras el PSG intenta centrar la atención en el campo, reconstruyendo bajo la dirección de Luis Enrique tras ganar la Liga de Campeones la temporada pasada.
La gloria de la Bota de Oro de Mbappé a pesar de un año turbulento
Mientras las disputas legales continúan fuera del campo, Mbappé ha brillado dentro de él. El francés terminó la temporada 2024-25 con 31 goles en 34 partidos en La Liga, ganándose la Bota de Oro Europea. Sus 62 puntos lo colocaron por delante de Viktor Gyökeres del Arsenal (58,5) y Mohamed Salah del Liverpool (58), reafirmando su estatus como uno de los delanteros élite de Europa. A pesar de su éxito personal, su primera campaña en el Real Madrid terminó en cierta frustración, ya que su antiguo club, el PSG, se coronó en la Champions League, eclipsando sus logros. Sin embargo, Mbappé ha transformado esa decepción en determinación renovada esta temporada.
En la temporada 2025-26, ya ha marcado 18 goles en 15 partidos en todas las competiciones, ayudando al Madrid a situarse cinco puntos por delante en LaLiga. Aunque no pudo marcar en la reciente derrota 1-0 ante el Liverpool en la Liga de Campeones, sigue siendo clave para el dominio del equipo bajo Xabi Alonso. Su próxima oportunidad para aumentar su cuenta de goles será contra Rayo Vallecano este fin de semana, incluso mientras su batalla judicial pendiente asegura que sus desafíos fuera del campo sigan siendo tan intensos como su brillantez dentro de él.
