AFP
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Kylian Mbappe iguala el récord goleador de Raúl en la Champions League mientras el Real Madrid vence al Inter
El Madrid logra una victoria europea crucial
Mbappé ascendió en la tabla histórica de goleadores de la Champions League después de que el Madrid se impusiera por 2-1 al Inter. El capitán de Francia abrió el marcador con una definición precisa en el minuto 14 desde el interior del área.
El equipo de Mourinho dobló su ventaja apenas nueve minutos después tras un desastre defensivo de los visitantes. El portero del Inter Josep Martinez perdió la posesión tras un pase atrás de Benjamin Pavard, lo que permitió a Federico Valverde empujar el balón a la red.
El Inter apretó con fuerza para volver al partido, pero se quedó a las puertas en el Santiago Bernabéu. Carlos Augusto marcó de volea en el minuto 77 para dar paso a un final emocionante, pero el Real Madrid resistió y se llevó la victoria.
Mbappé escribe su nombre en la historia
El tempranero gol de Mbappé contra el Inter fue su tanto número 71 en solo 99 partidos de la Champions League. Este hito sitúa al jugador de 27 años en la quinta posición compartida de la lista histórica de goleadores de la principal competición de clubes de Europa.
Ahora está igualado con la leyenda del Madrid Raúl, que alcanzó la cifra de 71 goles en 142 partidos. Solo cuatro jugadores están por delante del delantero en la clasificación histórica. Cristiano Ronaldo lidera la lista con 140 goles, seguido de cerca por Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema.
Courtois brilla en una noche europea histórica
Mientras los delanteros acaparaban los titulares, Thibaut Courtois celebró su partido número 100 en la Champions League con una actuación vital. El guardameta belga evitó los primeros intentos de Hakan Calhanoglu y Lautaro Martinez, mientras el Inter arrancaba con fuerza.
El partido estuvo lleno de ocasiones en ambas áreas. Martinez se resarció de su error anterior con una impresionante doble parada para negar el gol a Mbappe y Jude Bellingham antes del descanso, mientras que el poste también acudió al rescate del Inter.
El Inter siguió creando peligro y estrelló un balón en el larguero por medio del excentrocampista del Liverpool Curtis Jones. Mientras tanto, Bellingham desaprovechó una ocasión de oro para poner el 3-0 antes de que el gol tardío de Augusto añadiera tensión a los últimos compases.
- Getty Images Sport
El Real Madrid cambia el foco hacia las competiciones nacionales
Mourinho estará encantado de llevarse los tres puntos ante sus antiguos empleadores en un duelo apasionante. El Madrid debe ahora volver rápidamente a centrar su atención en su campaña nacional. El Real Madrid tiene previsto enfrentarse al Rayo Vallecano en su próximo partido de Liga.
Mientras tanto, el Inter intentará rehacerse de su ajustada derrota cuando regrese a la acción en la Serie A. El campeón italiano se enfrentará al Udinese en su próximo compromiso liguero.
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