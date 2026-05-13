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Kylian Mbappé habla de su «maravillosa relación» con Cristiano Ronaldo y de la ayuda que le ha brindado el icono del Real Madrid
El ídolo de la infancia se convierte en mentor personal
Mbappé nunca ocultó su admiración por Ronaldo; de hecho, las fotos de su habitación llena de pósteres del portugués ya son parte del folclore del fútbol. Ahora, el jugador de 27 años revela que su vínculo va mucho más allá: son amigos. En una entrevista con Vanity Fair, el delantero francés lo confirmó.
Sobre su vínculo, Mbappé afirmó: «Ahora es un amigo. Es fantástico que tus ídolos de juventud se conviertan en amigos. Hablábamos mucho y me ayudó en mi primer año en el Madrid, pues lo conoce muy bien. Tenemos una relación maravillosa y estoy muy contento con ella».
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Aumenta la presión en medio de la crisis del Bernabéu
Aunque Ronaldo le apoya fuera del campo, la situación de Mbappé en el terreno de juego se complica. El Real Madrid ha tenido una temporada decepcionante y, ante la posibilidad de quedar otro año sin títulos, muchos apuntan al fichaje estrella de 2024. Aunque sus números goleadores son respetables, varios críticos aseguran que el equipo ha perdido dinamismo y ritmo desde la llegada del exjugador del París Saint-Germain, que llegó como agente libre.
La indignación de la afición ha desembocado en una petición online con millones de firmas que exige su salida, símbolo de la frustración de una hinchada que soñaba con una nueva era de dominio y se encuentra con un equipo rígido y predecible en los partidos clave.
La sombra de la leyenda portuguesa
Las inevitables comparaciones con Ronaldo persiguen a Mbappé, sobre todo ahora que le cuesta replicar el impacto decisivo que marcó los años de títulos de CR7 en el club. Sus números recuerdan a los de Ronaldo, pero el equipo actual parece retroceder. Algunos en el club ya dudan de si ficharlo fue un acierto, dada la química —o su ausencia— con Vinicius Junior y Jude Bellingham.
El dilema táctico para el entrenador Álvaro Arbeloa persiste: cómo integrar a las tres estrellas ofensivas sin comprometer la defensa sigue siendo un rompecabezas sin resolver.
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¿Y ahora qué?
Mbappé está lesionado y es incierto si jugará en los tres últimos partidos de Liga del Real Madrid ante Real Oviedo, Sevilla y Athletic de Bilbao. Se espera que lidera a Francia en el Mundial 2026 de Norteamérica este verano.