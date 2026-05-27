Kylian Mbappé ha sido nombrado mejor jugador de la temporada del Real Madrid por segundo año consecutivo, pese a los abucheos de su propia afición

A pesar de sus logros personales, los éxitos de Mbappé contrastan con los fracasos recientes del Real Madrid. El club no ha ganado la Liga, la Champions, la Copa del Rey ni la Supercopa en las dos últimas temporadas, lo que ha enfadado a la afición.

En la reciente victoria 2-0 ante el Real Oviedo, el ambiente se volvió tenso: la afición, enfadada por la pérdida del título a favor del Barcelona, abucheó a Vinicius Junior y a Aurélien Tchouaméni e exhibió pancartas contra el presidente Florentino Pérez.