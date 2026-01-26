Getty/GOAL
Kylian Mbappé se perfila como ganador del Balón de Oro 2026 a pesar de la temporada vacía del Real Madrid
Mbappé tiene la mira puesta en otra corona de la Copa del Mundo
Mbappé conquistó el mundo siendo apenas un adolescente en 2018 y volvió a brillar en 2022 con un hat-trick final, aunque Francia cayó dolorosamente ante Lionel Messi y Argentina. Ahora está decidido a liderar otra ofensiva en busca del honor supremo en 2026.
Si el equipo de Didier Deschamps logra la victoria, Mbappé —una figura talismánica para su país que está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico de Francia— se consolidaría como un serio candidato a la inmortalidad del Balón de Oro.
El éxito individual ha sido esquivo hasta ahora, a pesar de que hace tiempo se le considera un potencial ganador. Sin embargo, el temible delantero de 27 años cuenta con el respaldo de Bacary Sagna, quien confía en que su momento definitivo llegará.
¿Se convertirá Mbappé en ganador del Balón de Oro?
Cuestionado sobre si Mbappé logrará finalmente ganar un Balón de Oro o si está destinado a quedarse siempre sin él, Sagna —hablando en colaboración con Parimatch Online Casino— declaró a GOAL:
“Lo ganará. Creo que esta es la temporada adecuada para que se lleve el premio.
“Confío en que el Mundial con la selección de Francia será bueno para él. También creo que rendirá a gran nivel en la Liga de Campeones con el Real Madrid. A nivel individual, ya está por delante porque está jugando muy bien y liderando en su posición. A menos que tenga un Mundial desastroso, lo cual dudo, creo que se llevará el Balón de Oro esta temporada.”
¿Es Mbappé el mejor jugador del planeta?
Mbappé ha registrado 34 goles en 28 apariciones esta temporada con el Real Madrid, manteniéndolos firmes en la lucha por el título de LaLiga. Su compatriota y campeón del mundo, Frank Leboeuf, también espera que la superestrella reciba el reconocimiento del Balón de Oro en algún momento.
Recientemente, Leboeuf comentó a GOAL: “No me gusta el Balón de Oro, porque para mí no significa nada. No siempre premia al mejor jugador. Se supone que es para el mejor del mundo, pero si él gana eso, ¿significa que Mbappé es el mejor defensa central? ¡Te puedo asegurar que no! Debería llamarse MVP, jugador más valioso. Tener a Mbappé es más valioso que cualquier defensa central, incluso alguien como William Saliba, que es uno de los mejores del mundo, porque este tipo de jugadores atraen a la gente a la televisión y al estadio. Pero ‘mejor jugador’ en realidad no significa nada. Es un negocio.”
“De todas formas, realmente quiero que Mbappé gane el Balón de Oro porque es un jugador increíble. Pero hoy en día, los premios tienden a ir a quienes están ganando títulos. Para Mbappé y para Erling Haaland será difícil. Tendrán que esforzarse al máximo, porque la próxima temporada o la siguiente, la oportunidad se acabará.”
No se espera que Dembélé compita por su segundo Balón de Oro
El actual ganador del Balón de Oro es un francés: el delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. El atacante disfrutó de una temporada de ensueño en 2024-25, anotando 35 goles y ayudando al PSG a conquistar la Champions League como parte de un histórico triplete.
Sin embargo, es probable que en los próximos años sea eclipsado por Mbappé, y Sagna admitió que Dembélé difícilmente volverá a alcanzar tales niveles. “El año pasado estaba volando y rindiendo a un nivel altísimo. Repetirlo físicamente es muy difícil.
No creo que vuelva a ganarlo. Parece que tiene problemas de lesiones. Necesita encontrar consistencia y jugar así todo el tiempo. Los grandes contendientes serán Mbappé y Haaland, y será muy complicado para él repetirlo. Pero sigue siendo un jugador top, top. Nunca es fácil. Ganar consecutivamente siempre es difícil para cualquiera.”
¿Puede Mbappé emular a Messi, Ronaldo y Platini?
Solo siete jugadores han logrado ganar el Balón de Oro en años consecutivos: Johan Cruyff, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco van Basten, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mbappé todavía tiene tiempo para unirse a esta exclusiva lista de leyendas.
