¡Kylian Mbappé está de vuelta! Gran impulso para el Real Madrid con el regreso a los entrenamientos de la superestrella francesa antes del choque contra el Manchester City
Mbappé regresa a Valdebebas
Aunque su presencia supone un gran estímulo psicológico, Mbappé no completó una sesión completa con el grupo principal, sino que realizó ejercicios de carrera continua junto al preparador físico Sebastien Devillaz, según Tribuna. A pesar de las optimistas perspectivas en el campo de entrenamiento, el informe sugiere que su participación el miércoles, en el partido de ida del enfrentamiento con el City, sigue siendo muy improbable, ya que continúa siguiendo un plan de recuperación personalizado.
Se confirma la baja de Carreras
Aunque la atención sigue centrada en el regreso de las superestrellas, los blancos han sufrido un revés defensivo con el lateral Álvaro Carreras. El informe médico oficial publicado por el club ha confirmado que «tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha». Teniendo en cuenta esta novedad y el hecho de que el Madrid se enfrentará al City en solo dos días, parece casi seguro que también se perderá el partido de ida de la eliminatoria.
Rudiger y Camavinga aportan alivio
No todo son malas noticias para la directiva del Real Madrid, ya que dos pilares defensivos clave han regresado para reforzar la plantilla. Antonio Rüdiger ha vuelto a entrenar con normalidad y se espera que juegue en la zaga contra el City. Además, Eduardo Camavinga ha superado con éxito un difícil periodo marcado por una persistente infección dental y se ha reincorporado al grupo, lo que le sitúa como candidato a la titularidad en el centro del campo o en el lateral izquierdo.
La atención se centra en el enfrentamiento entre los dos equipos de la ciudad.
El Real Madrid está entrando en la fase final de su preparación con solo 17 jugadores del primer equipo totalmente disponibles para ser seleccionados. El equipo médico supervisa cada hora la evolución de Mbappé, pero el club mantiene una postura cautelosa, y los informes sugieren que no arriesgarán al delantero a menos que esté al 100 % de su forma física, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo para el partido de vuelta y la Copa del Mundo de verano. Ahora, Arbeloa tiene la presión de superar estos obstáculos de selección contra un City que sigue siendo uno de los favoritos para ganar el trofeo.
