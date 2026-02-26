AFP
Kylian Mbappé espera evitar la cirugía por la lesión de rodilla que ha estado arrastrando durante tres meses, ya que la estrella del Real Madrid quiere mantener vivo su sueño de disputar el Mundial
La persistente crisis de Mbappé en la rodilla
La firme determinación de Mbappé de guiar al Madrid hacia el título quedó patente durante la final de la Supercopa contra el Barcelona en Yeda. Inicialmente, el cuerpo técnico había ideado un protocolo cauteloso, con la intención de dejar al astro francés fuera de juego durante un estricto periodo de tres semanas para permitir que la articulación inflamada se recuperara adecuadamente. Sin embargo, la importancia de un Clásico con tanto en juego y un trofeo en liza hizo que esos planes conservadores se abandonaran finalmente, y el delantero llevó su cuerpo al límite absoluto. Esa apuesta calculada parece haberle salido mal. Tras un repentino brote y un agudo y renovado malestar durante la sesión de entrenamiento del martes, Mbappé se ha visto obligado a frenar y suspender oficialmente todas las actividades físicas en el campo. AS informa de que actualmente se está sometiendo a exhaustivas evaluaciones con médicos especializados, desesperado por determinar el origen anatómico preciso de este dolor crónico y obtener un diagnóstico definitivo antes de que la situación se deteriore aún más.
Gestionando un problema persistente desde diciembre
El origen del problema se remonta al partido del 7 de diciembre contra el Celta de Vigo, que marcó el final de la explosiva forma física que Mbappé había mostrado al comienzo de la temporada. Aunque el club intentó tratar la dolencia internamente, la recuperación completa sigue siendo difícil de alcanzar. La inminente Copa del Mundo añade una importante capa de complejidad a la situación, ya que optar por la cirugía pondría en grave peligro las posibilidades del delantero de liderar a su país en el mayor escenario futbolístico.
Centrado en salvaguardar sus sueños mundialistas, la estrella francesa se opone firmemente a la intervención quirúrgica y prefiere confiar en una rehabilitación conservadora. En estrecha coordinación con el equipo médico del Real Madrid, Mbappé está consultando activamente con especialistas externos para encontrar una alternativa viable. Aunque no se ha establecido un calendario concreto para su regreso, existe un firme acuerdo mutuo entre el jugador y el club de que no volverá a pisar el terreno de juego hasta que esté completamente recuperado.
La lucha por alcanzar el máximo rendimiento
No es ningún secreto que Mbappé ha estado jugando con molestias importantes durante los últimos meses, un factor que claramente ha afectado su rendimiento. Después de volver a sentir la lesión el martes, no jugó en el Bernabéu en el partido de la Champions League contra el Benfica. Ahora está buscando una solución al dolor que le impide rendir al nivel de clase mundial que ha mostrado durante gran parte de la temporada.
El Real Madrid está desesperado por recuperar su talento y su capacidad goleadora, pero necesita que el francés esté en plena forma, en lugar de aparecer esporádicamente en función de su umbral de dolor. Sin un informe médico oficial sobre el alcance de su lesión, el ambiente en Valdebebas ha pasado de hablar de «molestias» a reconocer una lesión formal.
Buscando una solución a largo plazo
Ahora la atención se ha desplazado hacia análisis médicos en profundidad y consultas con especialistas. Dirigido por Nico Mihic, director médico del Real Madrid, el club está explorando exhaustivamente opciones no quirúrgicas para tratar la rodilla. El objetivo es lograr un delicado equilibrio: permitir que Mbappé ayude al Madrid a conseguir títulos y, al mismo tiempo, preservar su forma física óptima para el próximo Mundial.
A medida que la temporada se acerca a su decisiva recta final, los blancos no pueden permitirse una larga ausencia de su fichaje estrella. Sin embargo, una mala gestión de la lesión en esta fase conlleva un grave riesgo de colapso físico total. Por consiguiente, tanto el club como el jugador están sopesando cuidadosamente todos los consejos de los expertos para garantizar una recuperación estable, que permita a Mbappé recuperar su explosivo ritmo y liderar el ataque tanto del club como de la selección.
