«Kylian Mbappé es un fenómeno»: la estrella francesa es «muy superior» al español Lamine Yamal, afirma el ganador del Balón de Oro

Mbappé sigue acaparando titulares en el Mundial 2026. Sus actuaciones le han valido elogios de Weah, Balón de Oro 1995. Desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el exjugador vio al capitán francés arrollar a Suecia con un doblete en la victoria 3-0.

En declaraciones al programa español «El Chiringuito», la exleyenda del AC Milan y el PSG afirmó: «Es un fenómeno, un jugador muy bueno y un goleador excepcional».



