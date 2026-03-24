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Kylian Mbappé desmiente los rumores «falsos» sobre su lesión, mientras que la estrella del Real Madrid explica por qué regresó a Francia para recibir tratamiento
Los problemas de lesiones de Mbappé
El capitán de la selección francesa ha salido al paso de las crecientes preocupaciones sobre una lesión persistente en la rodilla izquierda que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante el último mes. A pesar de los informes que apuntaban a que su ligamento cruzado posterior estaba al límite, el delantero aprovechó un acto destacado de la empresa de salud Alan para aclarar su estado físico. Su ausencia coincidió con un momento crucial para el Real Madrid, lo que provocó un intenso escrutinio sobre su recuperación. Sin embargo, el jugador de 27 años insiste en que la narrativa en torno a su salud es en gran parte inventada por fuentes externas.
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«Me he recuperado al 100 %»
Mbappé subrayó que su viaje a la capital francesa fue una decisión meditada para asegurarse de poder competir al más alto nivel durante lo que queda de temporada. Se mostró aliviado por haber recibido por fin un diagnóstico claro tras un periodo de incertidumbre física.
«¿Mi rodilla? Está muy bien», explicó, según cita RMC Sport. «Sé que ha habido mucha especulación, se han dicho muchas cosas, pero ninguna de ellas es cierta. Así es la vida de un deportista de élite y de una figura pública; se pueden decir cosas sin comprobarlas, y no pasa nada, nunca tiene repercusiones. Estoy acostumbrado. Pero no pasa nada, me he recuperado al 100 %. Tuve la suerte de recibir el diagnóstico correcto cuando volví a París, y juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver a mi mejor nivel, para estar en plena forma para el final de la temporada con el Real Madrid y en el Mundial».
Añadió: «Durante mi estancia en París hace unas semanas, di este paso porque quería saberlo todo sobre mi rodilla; tenía muchas ganas de ser muy minucioso. Hablábamos del final de la temporada con el Real Madrid, de un Mundial, de una carrera e incluso del bienestar. Era algo que me preocupaba; tenía muchas ganas de saber qué pasaba. Me hice bastantes pruebas y tuve citas con profesionales competentes que me dieron la oportunidad de averiguar qué pasaba. El simple hecho de saberlo es tranquilizador. Estaba en una situación en la que no sabía por qué me dolía la rodilla. El simple hecho de saberlo te da una idea; es un paso adelante, un primer paso hacia la recuperación».
¿Tensión en el ámbito médico en Valdebebas?
La decisión de buscar tratamiento fuera de las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas ha desatado rumores de tensiones entre el entorno del jugador y el departamento médico del club.
El Madrid emitió un comunicado oficial a principios de mes en el que aclaraba el estado de Mbappé, afirmando: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. A la espera de la evolución».
Sin embargo, el periodista Antón Meana, a través de la Cadena SER, ofreció una visión contraria al diagnóstico, afirmando que la lesión era realmente grave. «Vamos a llamarlo esguince solo porque eso es lo que dice el informe médico, pero la lesión es realmente grave. Quedan 100 días para el Mundial y Mbappé no tiene tiempo que perder. Necesita los 100 días para recuperarse por completo», explicó Meana.
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¿Y ahora qué?
Ahora toda la atención se centra en el terreno de juego, ya que Mbappé se reincorpora a la selección francesa en Clairefontaine. Se espera que Mbappé, que ha marcado 38 goles en 35 partidos en todas las competiciones con el Madrid esta temporada, evite sufrir nuevas lesiones durante el parón internacional para poder estar disponible para el próximo partido del club contra el Mallorca el 4 de abril. Los blancos ocupan actualmente el segundo puesto de La Liga con 69 puntos en 29 partidos, a cuatro puntos del líder, el Barcelona, y se enfrentarán al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.