En declaraciones a Diario AS el miércoles, el internacional francés aclaró sus actos. «Quiero explicar esto con claridad, para que la gente lo entienda», afirmó Mbappe. «Fue una decisión tomada por los clubes, la de llevar la camiseta. Nosotros, los jugadores, teníamos que llevarla. Lo primero que quiero decir es que muestro toda mi solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes que jugador, soy un ser humano».

El delantero, cuyos padres emigraron a Francia desde Argelia y Camerún, destacó su deseo de mantener una perspectiva equilibrada. Añadió: «Pero también quería reconocer y mostrar apoyo a todos los migrantes que han perdido la vida y a quienes afrontan duras condiciones. Era una posición difícil en la que estar, porque la gente podría pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta, pero no, en absoluto. No tengo nada contra ellos, y les muestro todo mi apoyo en mis pensamientos. Sin embargo, también quería reconocer a todos los que están sufriendo».

Pidiendo una resolución pacífica de la crisis, Mbappe concluyó: «Al final, soy humano y no quiero priorizar una forma de sufrimiento sobre otra. Hay gente sufriendo, y me entristece profundamente ver eso en el mundo. Soy alguien que quiere lo mejor para nuestro mundo. Mi objetivo es enviar un mensaje de positividad y paz, y espero que esto se resuelva pronto».