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imago-sport-1083367796.jpgNurPhoto
Muhammad Zaki
Traducido por

Kylian Mbappe defiende su decisión de ocultar una camiseta de apoyo a Ceuta mientras la estrella del Real Madrid rompe su silencio sobre la polémica

K. Mbappe
Real Madrid
Vinicius Junior
I. Konate
Elche vs Real Madrid
Elche
Primera División

La superestrella del Real Madrid Kylian Mbappe ha abordado la creciente polémica por su decisión de tapar una camiseta de apoyo a la ciudad de Ceuta. El delantero francés, junto a sus compañeros Vinicius Junior e Ibrahima Konate, recibió importantes críticas después de cubrir parcialmente el mensaje durante las ceremonias previas al partido de la victoria por 3-2 del Madrid sobre el Elche.

  • Las estrellas del Madrid desatan la polémica antes del partido

    Antes del partido de La Liga del martes en Elche, el equipo local y el Real Madrid acordaron vestir camisetas con el mensaje «Todos somos de Ceuta». El gesto, organizado por un grupo empresarial local, pretendía poner el foco en la situación humanitaria del enclave español tras una afluencia masiva de migrantes procedentes de Marruecos en julio.

    A pesar del acuerdo colectivo, Mbappe, Vinicius Junior y Konate fueron objeto de un intenso escrutinio en la prensa española. El trío se subió las prendas hasta el pecho durante la presentación previa al partido, ocultando deliberadamente el texto y desatando una reacción inmediata.


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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mbappé explica su postura

    En declaraciones a Diario AS el miércoles, el internacional francés aclaró sus actos. «Quiero explicar esto con claridad, para que la gente lo entienda», afirmó Mbappe. «Fue una decisión tomada por los clubes, la de llevar la camiseta. Nosotros, los jugadores, teníamos que llevarla. Lo primero que quiero decir es que muestro toda mi solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes que jugador, soy un ser humano».

    El delantero, cuyos padres emigraron a Francia desde Argelia y Camerún, destacó su deseo de mantener una perspectiva equilibrada. Añadió: «Pero también quería reconocer y mostrar apoyo a todos los migrantes que han perdido la vida y a quienes afrontan duras condiciones. Era una posición difícil en la que estar, porque la gente podría pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta, pero no, en absoluto. No tengo nada contra ellos, y les muestro todo mi apoyo en mis pensamientos. Sin embargo, también quería reconocer a todos los que están sufriendo».

    Pidiendo una resolución pacífica de la crisis, Mbappe concluyó: «Al final, soy humano y no quiero priorizar una forma de sufrimiento sobre otra. Hay gente sufriendo, y me entristece profundamente ver eso en el mundo. Soy alguien que quiere lo mejor para nuestro mundo. Mi objetivo es enviar un mensaje de positividad y paz, y espero que esto se resuelva pronto».

  • Salen a la luz tensiones más amplias en LaLiga

    Las complejidades políticas en torno a Ceuta también han afectado a otros compromisos españoles esta semana. El extremo del Real Betis Abde Ezzalzouli, internacional con Marruecos que se trasladó a España durante la infancia, se enfrentó a una reacción adversa de aficionados en su país de origen.

    Abde participó en un homenaje similar antes del partido del Betis contra el Villarreal el lunes. A través de las redes sociales, el delantero insistió en que no pediría perdón por el gesto y afirmó que la camiseta no tenía ninguna motivación política y no pretendía mostrar «desprecio por el pueblo marroquí».


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  • imago-sport-1083368779.jpgZUMA Press Wire

    El foco vuelve al fútbol

    La plantilla de Jose Mourinho tratará de dejar atrás la reciente polémica mientras continúa su campaña liguera. Tras sumar tres puntos ajustados pero cruciales ante el Elche, el Madrid debe reorientar rápidamente sus energías para mantener su pulso por el título en medio de un calendario muy cargado.

    Ahora le espera una prueba enorme al Real Madrid, que se prepara para enfrentarse el domingo al rival local Atlético de Madrid en un derbi muy esperado.

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