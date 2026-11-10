Los mejores jugadores del fútbol actual votan cada año para elegir el Once Mundial masculino de FIFPRO. Este galardón, que se remonta a 2005, reconoce la excelencia futbolística a escala mundial.

Los premios de 2026 marcarán la 22.ª edición y se anunciaron el 9 de noviembre. Los 11 jugadores que reciben más votos en sus respectivas posiciones son seleccionados para el Once Mundial de FIFPRO.

Repasamos todas las alineaciones anteriores, en las que han sido protagonistas estrellas mundiales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba y Gianluigi Buffon, entre muchos otros.