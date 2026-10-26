El Once Mundial masculino de FIFPRO se elige cada año mediante la votación de los mejores futbolistas de la actualidad. El premio, que se remonta a 2005, reconoce la excelencia futbolística a escala mundial.

Los premios de 2026 supondrán la 22.ª edición y se anunciarán el 9 de noviembre. Los 11 jugadores que reciben más votos en sus respectivas posiciones son elegidos para el Once Mundial de FIFPRO. Futbolistas de 70 países han votado para elegir el Once Mundial masculino y el Once Mundial femenino de 2025.

Repasamos todos los equipos anteriores, en los que han sido protagonistas estrellas mundiales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba y Gianluigi Buffon, entre otros.