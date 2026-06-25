Tanto Haaland como Mbappé han evitado comparaciones con los dos «GOAT», para que la rivalidad de la próxima generación no se exagere.

Y no es casualidad: sería extraordinario volver a ver una rivalidad como la de Messi y Ronaldo, con más de 900 goles cada uno, 81 trofeos en total y un sinfín de momentos mágicos.

«Eso es lo que todo el mundo piensa», declaró Haaland a France Football en 2023, cuando le preguntaron si creía que él y Mbappé eran los próximos Messi y Ronaldo. «Pero hay que destacar lo alucinantes que son las cosas que han hecho Messi y Cristiano. También hay que recordar que siguen haciéndolo, aunque se estén haciendo mayores. Siguen siendo jugadores fantásticos.

«Pero nunca me comparo con otros; solo me centro en mejorar cada día y ser mi mejor versión».

Antes del Mundial ante Irak, Mbappé coincidió: «Messi y Cristiano son los mejores. Yo solo quiero ayudar a mi equipo a ganar. El resto son debates para los periodistas. Ahora no pienso en Haaland.

Messi ha demostrado lo que todos hemos visto; eso es un debate para la gente, está bien, pero no es algo en lo que piense. Lo que quiero es traer el trofeo a casa. No estaré aquí cuando cumpla 40; para entonces ya me habrán echado. No hago planes de futuro; solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial».