¿Será este el momento en que despierte su rivalidad? Tras solo dos partidos del Mundial, Mbappé y Haaland, con dos goles cada uno, protagonizan una de las carreras por la Bota de Oro más prometedoras.
Ambos han marcado dos goles cada uno ante Irak y Senegal, así que su duelo en Boston puede decidir el liderato del Grupo I.
Con cuatro tantos cada uno, aún persiguen a Messi, que lleva cinco tras su hat-trick y doblete en los primeros partidos de Argentina. Mientras les persiguen, en GOAL explicamos por qué su rivalidad aún no alcanza el nivel del duelo Messi vs. Ronaldo: