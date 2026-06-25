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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Kylian Mbappé contra Erling Haaland: por qué esta rivalidad no iguala aún a la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Analysis
World Cup
K. Mbappe
E. Haaland
Francia
Noruega
Real Madrid
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FEATURES
Noruega vs Francia

El duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland se presentaba como la próxima gran rivalidad futbolística tras las dos décadas de dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero, mientras las superestrellas de Francia y Noruega se preparan para enfrentarse en el Mundial de 2026, es justo decir que su rivalidad individual aún no ha despegado como muchos esperaban.

¿Será este el momento en que despierte su rivalidad? Tras solo dos partidos del Mundial, Mbappé y Haaland, con dos goles cada uno, protagonizan una de las carreras por la Bota de Oro más prometedoras.

Ambos han marcado dos goles cada uno ante Irak y Senegal, así que su duelo en Boston puede decidir el liderato del Grupo I.

Con cuatro tantos cada uno, aún persiguen a Messi, que lleva cinco tras su hat-trick y doblete en los primeros partidos de Argentina. Mientras les persiguen, en GOAL explicamos por qué su rivalidad aún no alcanza el nivel del duelo Messi vs. Ronaldo:

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    A años luz

    Probablemente, la respuesta se deba a que ambos juegan en ligas distintas: Haaland, camino de ser un icono de la Premier con el Manchester City, y Mbappé, parte de la última hornada de «galácticos» del Real Madrid en La Liga.

    Además, el City no tiene el mismo prestigio mundial que otros rivales de la Premier, y muchos aficionados neutrales ven con indiferencia su éxito respaldado por Abu Dabi.

    En el apogeo de su rivalidad, Messi y Ronaldo alimentaron la feroz división del Clásico, cuando el fútbol español funcionaba casi como un duopolio. El enfrentamiento se avivó con figuras como José Mourinho y Sergio Ramos, y con duelos épicos en Europa, aunque un brillante Barcelona dominó al Madrid.

    Como Haaland y Mbappé apenas se cruzan, salvo en la Liga de Campeones y en la lucha por la Bota de Oro, su rivalidad no termina de despegar.

    • Anuncios
  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Diferencias internacionales

    Un factor clave en este fracaso es que Noruega, hasta hace poco, había estado marginada en el panorama internacional, lo que se refleja en que este sea el primer gran torneo de Haaland a sus 25 años.

    En cambio, Mbappé disputa su quinta fase final y es clave para que Francia parta como favorita, incluso alzando la Copa del Mundo en 2018.

    La ausencia de Noruega en grandes citas impedía que esta rivalidad despegara, pero ahora, con los noruegos como caballos negros, Haaland tiene la ocasión de impulsar el duelo.

    Las batallas de Messi y Ronaldo con sus selecciones han sido tan apasionantes como sus logros en los clubes, pues ambos han competido por el Mundial y han ganado títulos continentales como la Eurocopa y la Copa América.


  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Respeto mutuo

    Aunque durante años Messi y Ronaldo evitaron elogiarse en público y se especuló sobre una rivalidad intensa, hoy muestran respeto mutuo.

    Sin embargo, en los últimos años ambos han dejado atrás sus diferencias y han colaborado en campañas de Louis Vuitton y Lego.

    En 2023, Haaland declaró a Canal+ sobre Mbappé: «Es muy fuerte. Los franceses tienen mucha suerte de que juegue con Francia. Me gustaría que jugara con Noruega, pero no es el caso. Es un jugador increíble: muy rápido, muy fuerte y lleva años a este nivel.

    ¿Solo tiene dos años más que yo? Es una locura. A veces hay que recordarse que aún le quedan diez años al máximo nivel. Es fenomenal».

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Diferentes funciones

    Haaland y Mbappé son delanteros muy distintos: el noruego es un «9» puro, letal en el área y veloz ante los defensas, mientras que el francés ha jugado más como extremo rápido, capaz de marcar desde cualquier posición gracias a su velocidad y disparo.

    Aunque Messi y Ronaldo tenían estilos muy distintos, ambos jugaban principalmente como extremos en sus momentos álgidos, lo que generaba una competencia directa y constante.

    Mbappé lo ha señalado como una de las razones por las que él y Haaland no son comparables. «No jugaba solo de delantero», declaró en 2022. «Jugaba por la izquierda y por la derecha. Con toda modestia, no creo que nadie pueda cambiar de posición así cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel».

  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    «Es una locura lo que han hecho Messi y Ronaldo»

    Tanto Haaland como Mbappé han evitado comparaciones con los dos «GOAT», para que la rivalidad de la próxima generación no se exagere.

    Y no es casualidad: sería extraordinario volver a ver una rivalidad como la de Messi y Ronaldo, con más de 900 goles cada uno, 81 trofeos en total y un sinfín de momentos mágicos.

    «Eso es lo que todo el mundo piensa», declaró Haaland a France Football en 2023, cuando le preguntaron si creía que él y Mbappé eran los próximos Messi y Ronaldo. «Pero hay que destacar lo alucinantes que son las cosas que han hecho Messi y Cristiano. También hay que recordar que siguen haciéndolo, aunque se estén haciendo mayores. Siguen siendo jugadores fantásticos.

    «Pero nunca me comparo con otros; solo me centro en mejorar cada día y ser mi mejor versión».

    Antes del Mundial ante Irak, Mbappé coincidió: «Messi y Cristiano son los mejores. Yo solo quiero ayudar a mi equipo a ganar. El resto son debates para los periodistas. Ahora no pienso en Haaland.

    Messi ha demostrado lo que todos hemos visto; eso es un debate para la gente, está bien, pero no es algo en lo que piense. Lo que quiero es traer el trofeo a casa. No estaré aquí cuando cumpla 40; para entonces ya me habrán echado. No hago planes de futuro; solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial».

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Partidos decisivos de la Liga de Campeones

    Esta rivalidad nació en la Liga de Campeones, donde Mbappé ha destacado más.

    Se midieron por primera vez en los octavos de final de la 2019-20, cuando Haaland jugaba en el Borussia Dortmund. El noruego marcó un doblete en la ida y dio la ventaja 2-1 al BVB, pero el PSG remontó en la vuelta y ganó 3-2 en el global. Mbappé ingresó en los últimos minutos por un golpe, pero se unió a la celebración de Haaland, que simula meditar, al final del partido.

    En los octavos de final de la 2024-25, ya con ambos en nuevos equipos, Mbappé respondió con un hat-trick al doblete de Haaland en la ida y llevó al Madrid a la victoria. El noruego, sin ritmo, vio el partido desde el banquillo.

    La temporada pasada Haaland por fin ganó: su penalti decidió un duelo de fase de grupos en el Bernabéu con Mbappé en el banquillo. En los octavos siguientes, el francés, lesionado, apenas participó; el Madrid avanzó a cuartos pese al gol del noruego, con un global cómodo de 5-1.

    En cuanto a títulos europeos, Haaland ya ganó el triplete con el City en 2023, mientras que Mbappé aún espera su primer trofeo continental.

  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Potencial futuro

    Un factor podría elevar esta rivalidad y recordarnos el clásico «Messi contra Ronaldo».

    Haaland suena desde hace tiempo para Real Madrid y Barcelona; los rumores culés se han disparado últimamente. Si el imponente noruego acabara vistiendo la camiseta azulgrana frente al Madrid de Mbappé, marcaría el inicio de una nueva era en la rivalidad, pues también se verían las caras en bandos opuestos del Clásico. Ronaldo tenía solo un año más que Haaland cuando fichó por los blancos y comenzó su larga rivalidad con Messi.

    Por ahora, la idea parece lejana: el club aún se recupera de sus problemas económicos y el jugador asegura estar “feliz” en el Etihad.

    En marzo, ante los rumores de un fichaje por el Camp Nou, su agente, Rafaela Pimenta, dijo a La Sexta: «Admiramos al Barcelona, pero no ha habido contacto. El jugador renovó y está a gusto en el City».

    De momento, quizá haya que esperar a que su rivalidad se encienda, pero un duelo en la Copa del Mundo en Boston sin duda avivará las brasas.

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