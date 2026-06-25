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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé contra Erling Haaland: por qué esta rivalidad no iguala aún a la de Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo

Analysis
World Cup
K. Mbappe
E. Haaland
Francia
Noruega
Real Madrid
Manchester City
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
FEATURES
Noruega vs Francia

El duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland se presentaba como la próxima gran rivalidad futbolística tras las dos décadas de dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ahora que las superestrellas de Francia y Noruega se preparan para enfrentarse en el Mundial de 2026, su rivalidad individual aún no ha despegado como muchos esperaban.

¿Será este el momento en que despierte su rivalidad? Tras solo dos partidos del Mundial, Mbappé y Haaland, con dos goles cada uno, protagonizan una de las carreras por la Bota de Oro más prometedoras.

Ambos llevan dos goles (ante Irak y Senegal), así que su duelo en Boston puede decidir el primer puesto del Grupo I.

Con cuatro tantos cada uno, aún quedan por detrás de Messi, que lleva cinco tras su hat-trick y doblete en los primeros partidos de Argentina. Mientras los persiguen, en GOAL explicamos por qué su rivalidad aún no alcanza el nivel de Messi vs. Ronaldo:

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    A años luz

    Probablemente la respuesta se deba a que ambos juegan en ligas distintas: Haaland, camino de ser un icono de la Premier con el Manchester City, y Mbappé, parte de la nueva generación de «Galácticos» del Real Madrid en La Liga.

    Además, el City no tiene el mismo prestigio mundial que otros rivales de la Premier, y muchos aficionados neutrales ven con indiferencia su éxito respaldado por Abu Dabi.

    En el apogeo de su rivalidad, Messi y Ronaldo alimentaban la feroz división del Clásico, cuando el fútbol español funcionaba casi como un duopolio. El enfrentamiento se avivó con figuras como José Mourinho y Sergio Ramos, y con duelos épicos en Europa, aunque un brillante Barcelona dominó al Madrid.

    Como Haaland y Mbappé apenas se cruzan, salvo en la Liga de Campeones y en la lucha por la Bota de Oro, su rivalidad no termina de despegar.

    • Anuncios
  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Resultados internacionales

    Un factor clave del fracaso es que Noruega, hasta hace poco, estaba marginada en el panorama internacional, como demuestra que este sea el primer gran torneo de Haaland a sus 25 años.

    En cambio, Mbappé disputa su quinta fase final y es clave para que Francia parta como favorita, incluso ganando el Mundial con solo 19 años en 2018.

    La ausencia de Noruega en grandes citas había dejado en el aire esta supuesta rivalidad. Ahora, con los noruegos como outsiders, llega el momento de comprobar si el duelo puede despegar.

    Las batallas de Messi y Ronaldo con sus selecciones han sido tan apasionantes como sus hazañas de club, pues ambos jugaron en equipos candidatos al Mundial y conquistaron Eurocopa y Copa América.


  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Respeto mutuo

    Aunque durante años Messi y Ronaldo evitaron alabarse en público y hasta se habló de rivalidad en el Clásico, hoy muestran respeto mutuo.

    Sin embargo, en los últimos años han dejado atrás sus diferencias y han colaborado en campañas de Louis Vuitton y Lego.

    En 2023, Haaland declaró a Canal+ sobre Mbappé: «Es muy fuerte. Los franceses tienen mucha suerte de que juegue con Francia. Me gustaría que jugara con Noruega, pero no es el caso. Es un jugador increíble, muy rápido, muy fuerte y lleva años a este nivel.

    ¿Solo tiene dos años más que yo? Es una locura. A veces hay que recordarse que aún le quedan diez años al máximo nivel. Es fenomenal».

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Diferentes funciones

    Haaland y Mbappé son delanteros muy distintos: el noruego es un «9» puro, letal en el área y veloz ante los defensas; el francés ha jugado más como extremo rápido, capaz de marcar desde cualquier ángulo gracias a su velocidad y disparo potente.

    Aunque Messi y Ronaldo tenían estilos muy distintos, ambos jugaban principalmente como extremos en sus momentos álgidos, lo que generaba una competencia directa y constante.

    Mbappé lo ha señalado como una de las razones por las que él y Haaland no son comparables. «No jugaba solo de delantero», afirmó en 2022. «Jugaba por la izquierda y por la derecha. Con toda modestia, no creo que nadie pueda cambiar de posición así cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel».

  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    «Es una locura lo que han hecho Messi y Ronaldo»

    Tanto Haaland como Mbappé han evitado comparaciones con los dos «GOAT», para que la rivalidad de la próxima generación no se exagere.

    Y no es casualidad: sería enorme volver a ver una rivalidad como la de Messi y Ronaldo, con más de 900 goles cada uno, 81 títulos entre ambos y un sinfín de momentos mágicos.

    «Eso es lo que todo el mundo piensa», declaró Haaland a France Football en 2023, cuando le preguntaron si creía que él y Mbappé eran los próximos Messi y Ronaldo. «Pero hay que destacar lo alucinantes que son las cosas que han hecho Messi y Cristiano. También hay que recordar que siguen haciéndolo, aunque se estén haciendo mayores. Siguen siendo jugadores fantásticos.

    «Pero nunca me comparo con otros; solo me centro en mejorar cada día y ser mi mejor versión».

    Antes del Mundial ante Irak, Mbappé coincidió: «Messi y Cristiano son los mejores. Yo solo quiero ayudar a mi equipo a ganar. El resto son debates para los periodistas. Ahora no pienso en Haaland.

    Messi ha demostrado lo que todos hemos visto; eso es un debate para la gente, está bien, pero no es algo en lo que piense. Lo que quiero es traer el trofeo a casa. No estaré aquí cuando cumpla 40; para entonces ya me habrán echado. No hago planes de futuro; solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial».

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Partidos decisivos de la Liga de Campeones

    Su rivalidad ha crecido gracias a varios duelos mediáticos en la Liga de Campeones, en los que Mbappé ha salido mejor parado.

    Se midieron por primera vez en los octavos de final 2019-20, cuando Haaland jugaba en el Borussia Dortmund. El noruego marcó un doblete en la ida y dio la ventaja 2-1 al BVB, pero el PSG remontó en la vuelta y ganó 3-2 en el global. Mbappé ingresó en los últimos minutos por un golpe, pero imitó la celebración de meditación de Haaland al final del partido.

    En la ronda de play-off de la 2024-25, tras sus sonados fichajes por Madrid y City, Mbappé respondió con un hat-trick al doblete de Haaland en la ida y clasificó al Madrid. El noruego, sin ritmo, vio el partido desde el banquillo.

    La temporada pasada Haaland por fin ganó: su penalti decidió un duelo de fase de grupos en el Bernabéu con Mbappé en el banquillo. En los octavos siguientes el francés, lesionado, apenas participó; el Madrid avanzó a cuartos tras ganar 5-1 en el global pese al gol del noruego en la vuelta.

    En cuanto a títulos europeos, Haaland lleva ventaja tras el triplete del City en 2023, mientras que Mbappé aún espera su primer trofeo continental.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Diferentes niveles

    Sin embargo, quizá el factor más importante sea que Haaland y Mbappé, sencillamente, no tienen tanto talento como sus supuestos predecesores.

    Sus cifras goleadoras son impresionantes, pero carecen de la habilidad innata que Messi y Ronaldo han exhibido durante sus legendarias carreras.

    Hay una razón por la que se les considera los mejores de todos los tiempos (GOAT), especialmente a Messi, a quien muchos ven como el mejor jugador de la historia, algo que refuerza con sus hazañas en el Mundial de 2026.

    Los goles son importantes, pero la técnica, la brillantez individual y la relevancia cultural son lo que de verdad distingue a los grandes argentinos y portugueses. A Haaland y Mbappé aún les queda mucho camino por recorrer, y quizá cuando los veteranos se retiren, tendrán su oportunidad.

  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Potencial futuro

    Hay un factor que podría elevar esta rivalidad y recordarnos el clásico «Messi contra Ronaldo».

    Haaland suena desde hace tiempo para Real Madrid y Barcelona, y las especulaciones sobre su fichaje por el Barça han crecido. Si el noruego jugara algún día contra Mbappé en el Clásico, marcaría el inicio de una nueva era en la rivalidad. Ronaldo tenía solo un año más que Haaland cuando fichó por los blancos y comenzó su larga batalla con Messi.

    Por ahora, la idea parece lejana: el club aún se recupera de sus problemas económicos y el jugador asegura estar “feliz” en el Etihad.

    En marzo, ante los rumores de un fichaje por el Camp Nou, su agente, Rafaela Pimenta, dijo a La Sexta: «Admiramos al Barcelona, pero no ha habido contacto. El jugador renovó y está a gusto en el City».

    De momento, quizá haya que esperar a que su rivalidad se encienda, pero un duelo en la Copa del Mundo en Boston sin duda avivará las brasas.

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