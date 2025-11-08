Kylian Mbappé cometió 'un gran error' al responder a rapero mientras que el exdefensor del Caen se vuelve contra la estrella del Real Madrid que posee el equipo francés en apuros

En una canción titulada ‘La petite voix’, que se traduce como ‘La Pequeña Voz’ en inglés, Orelsan ha criticado la posición del capitán de Francia Mbappé como dueño mayoritario del Caen - un rol que ha tenido desde que completó su adquisición del club en 2024.

En un verso, Orelsan, quien es de Caen, canta: “Vas a hundir tu ciudad como los Mbappé.” La canción es parte del nuevo álbum del músico, ‘La fuite en avant’, que se traduce como ‘La Huida Hacia Adelante’ en inglés.

En una respuesta acalorada en X, Mbappé acusó a Orelsan de "rogar" por una participación gratuita en el club, escribiendo: “Eres bienvenido a venir y salvar la ciudad que tanto amas.

“PD: El tipo seguía rogándonos para entrar con un 1% sin pagar porque no tiene ni un centavo pero quería parecer el pequeño de Normandía.”