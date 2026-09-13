El entrenador del Madrid, Jose Mourinho, destacó la eficacia ofensiva de su equipo, aunque lamentó el evidente cansancio físico en la segunda parte tras un calendario cargado, especialmente después del desgaste de entre semana en la Champions League.

Al valorar la puntería de los suyos tras el partido, el técnico portugués afirmó, en declaraciones recogidas por MadridXtra: «Marcamos muchos goles, pero también fallamos muchas ocasiones. Le dije a mi cuerpo técnico que algún día habrá un equipo que nos hará pagar todas estas ocasiones falladas (risas)».

«Habrá un partido en el que marquemos siete goles», añadió. «Jugamos durante 45 minutos y luego se acabó. Sabía que los jugadores estaban cansados y que no podían jugar otra mitad así. Mirad cómo jugó Bellingham los últimos diez minutos, sin energía».