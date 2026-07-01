Kylian Mbappé bate el récord de Ronaldo en el Mundial tras marcar un doblete en la goleada de Francia ante Suecia en la ronda de dieciseisavos de final

En el minuto 45, Mbappé batió el récord. Tras una pared con Ousmane Dembélé, el francés superó a Viktor Gyökeres y disparó con potencia al portero Jacob Widell Zetterström. Fue su noveno gol en eliminatorias del Mundial, superando la marca que compartían los brasileños Leonidas y Ronaldo.

«Sé quién soy y qué debo hacer, pero esto no va solo de mí», afirmó Mbappé. «El equipo sabe lo que hay que hacer. Hoy empezó una nueva competición. Jugamos bien, pero al principio pudimos hacer más».