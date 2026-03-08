Kylian Mbappé aspira a regresar tras su lesión contra el Manchester City, mientras que el Real Madrid no descarta un regreso anticipado

Mbappé solo tiene ahora dos sesiones de entrenamiento clave, previstas para el lunes y el martes, para demostrar que su rodilla puede soportar la intensidad de un partido tan importante contra el equipo de Guardiola. El deseo personal del jugador de participar en el partido nunca ha estado en duda, pero el cuerpo técnico debe decidir si el riesgo de una recaída supera la recompensa de contar con su principal amenaza ofensiva. El departamento médico del complejo de entrenamiento del club en Valdebebas pasará las próximas horas evaluando el estado exacto de su recuperación.

Tanto los aficionados como el cuerpo técnico siguen con gran atención la situación, dada la importancia de Mbappé como eje del ataque madridista. Hay un optimismo cauteloso tras los informes sobre su «evolución positiva» durante su estancia en Francia, pero la falta de tiempo antes del inicio del partido el miércoles sigue siendo el mayor obstáculo. Es probable que la decisión se tome tras el último entrenamiento previo al partido, el martes por la tarde.