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Kylian Mbappé admite que el retraso de dos horas por la tormenta le puso «muy nervioso» antes de llevar a Francia a la victoria en el Mundial contra Irak
La interrupción por la tormenta no detiene a Francia
El partido de la Copa del Mundo entre Francia e Irak, en Filadelfia, se interrumpió por mal tiempo y se suspendió durante un largo periodo. Los jugadores regresaron a los vestuarios a la espera de una mejora.
Tras la reanudación, Francia dominó y ganó 3-0: Mbappé, con dos goles, clasificó a su equipo para la fase eliminatoria.
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Mbappé se sincera sobre la difícil espera
Tras el pitido final, Mbappé admitió que el retraso le afectó mentalmente. El capitán francés afirmó que mantener la intensidad para un partido internacional tan importante es casi imposible cuando el calendario se altera por factores externos.
«Ha sido una noche muy larga. Estaba muy nervioso», admitió Mbappé a ESPN. «Es muy difícil, teníamos que mantenernos concentrados, teníamos que estar presentes en el vestuario».
La dificultad de mantener la concentración
Mbappé describió las dificultades de la pausa de casi dos horas. Francia buscó cómo relajarse sin perder el ritmo para, una vez mejorado el clima, reanudar el partido y superar la defensa iraquí.
«Estuvimos una hora y media, casi dos horas, en el vestuario», añadió. «Mantener la concentración es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo para intentar mantenernos metidos en el partido. Es muy complicado, pero al final logramos nuestro objetivo».
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Francia busca mantener su racha
Francia quiere mantener la confianza de esta victoria para la siguiente fase del Mundial. El triunfo les dio el pase a las eliminatorias. Antes, el viernes, los Bleus cerrarán el grupo contra Noruega para definir al ganador.