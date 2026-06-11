En su columna para The Sun, el exdefensa del Manchester City —que se retiró de la selección tras 96 partidos internacionales— analizó el debate táctico. Walker escribió: «Es obvio que Thomas Tuchel tiene grandes dilemas en posiciones clave. Se discute si Jude Bellingham o Morgan Rogers debe ocupar el puesto de número diez, y si Anthony Gordon o Marcus Rashford debe jugar como lateral izquierdo.

Para mí, Jude tiene ahora una ligera ventaja, sin menospreciar a Morgan. Jugué con él en el City cuando ascendía y fue cedido al Blackpool; trabajó mucho y ahora compite con Jude por un puesto de titular en la selección inglesa en este Mundial.

El City lo cedió porque tenía por delante a jugadores consolidados como Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Cole Palmer, que luego también se marchó. En los entrenamientos ya se veía su potencial, así que no sorprende. Su gran presencia física le ayudó a mejorar sin pausa: primero brilló en el Middlesbrough y luego en el Aston Villa, hasta convertirse en campeón de Europa.

«Esto es solo el comienzo para Morgan Rogers. Pero lo que tiene Jude es esa presencia increíble en el campo que pone tan nerviosos a los defensas. Y que Morgan esté a su mismo nivel dice mucho a su favor».