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Kyle Walker explica por qué la titularidad de Jude Bellingham es clave para las esperanzas de Inglaterra en el Mundial, pese a las voces que piden que la estrella del Real Madrid se quede en el banquillo
Tuchel tiene serios dilemas con la alineación.
Los Tres Leones cerraron su preparación pública para el Mundial con un 3-0 sobre Costa Rica en Orlando, con Bellingham como titular en la mediapunta. El jugador del Real Madrid mostró un gran nivel y inició la jugada que acabó en el penalti de Anthony Gordon en la segunda parte. Pero la competencia interna en la plantilla de Tuchel sigue intensa: Morgan Rogers, del Aston Villa, presiona por un lugar en el once, y Marcus Rashford disputa a Gordon la banda izquierda.
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Walker respalda la presencia de Bellingham entre la élite
En su columna para The Sun, el exdefensa del Manchester City —que se retiró de la selección tras 96 partidos internacionales— analizó el debate táctico. Walker escribió: «Es obvio que Thomas Tuchel tiene grandes dilemas en posiciones clave. Se discute si Jude Bellingham o Morgan Rogers debe ocupar el puesto de número diez, y si Anthony Gordon o Marcus Rashford debe jugar como lateral izquierdo.
Para mí, Jude tiene ahora una ligera ventaja, sin menospreciar a Morgan. Jugué con él en el City cuando ascendía y fue cedido al Blackpool; trabajó mucho y ahora compite con Jude por un puesto de titular en la selección inglesa en este Mundial.
El City lo cedió porque tenía por delante a jugadores consolidados como Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Cole Palmer, que luego también se marchó. En los entrenamientos ya se veía su potencial, así que no sorprende. Su gran presencia física le ayudó a mejorar sin pausa: primero brilló en el Middlesbrough y luego en el Aston Villa, hasta convertirse en campeón de Europa.
«Esto es solo el comienzo para Morgan Rogers. Pero lo que tiene Jude es esa presencia increíble en el campo que pone tan nerviosos a los defensas. Y que Morgan esté a su mismo nivel dice mucho a su favor».
La amenaza de Croacia exige la unidad del equipo
Inglaterra quedó en el Grupo L con Ghana, Panamá y la potente Croacia, que la eliminó en semifinales de 2018. Walker advirtió: «Nos toca Croacia en el debut y nunca la subestimaría.
Tengo el recuerdo de haber perdido contra ellos en la semifinal del Mundial de 2018 y tienen un equipo mejor que el que vencimos en la Eurocopa de 2021. Algunos de sus jugadores más veteranos se han retirado y cuentan con buenos jóvenes que están dando el salto. También han demostrado que, en los Mundiales, son capaces de dar grandes sorpresas, tras haber eliminado a Brasil en los cuartos de final de 2022.
Habrá algo de nerviosismo entre los jugadores de Inglaterra de cara a ese primer partido, pero es natural. Siempre pasa al terminar la pretemporada y tener la gran prueba cerca. Solo quieres que suene el silbato y empezar.
Cuando jugaba con Inglaterra confiaba en mis compañeros y espero que ellos también confiaran en mí. Nuestra unión era clave. Deseo que el equipo haya forjado lo mismo y que al final de la competición podamos celebrarlo juntos».
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Últimos retoques antes del primer partido de la fase de grupos
El equipo de Tuchel cerrará su preparación con un amistoso a puerta cerrada contra el Miami FC para afinar la estrategia y dar minutos a los menos habituales. El cuerpo técnico debe calmar los nervios del debut y definir el once para la exigente prueba que se avecina.
Inglaterra debutará en el Mundial ante Croacia el 17 de junio en el Dallas Stadium, donde se pondrá a prueba su nueva cohesión táctica.