Kyle Walker afirma que los medios de comunicación «se pasaron de la raya» con la cobertura del escándalo de Lauryn Goodman, tras ver cómo su esposa, Annie Kilner, y sus hijos eran acosados por los paparazzi

Aunque Walker ha tenido que lidiar con muchas dificultades fuera del campo, ha seguido dándolo todo dentro de él. En los últimos tiempos ha ampliado horizontes: la temporada pasada se marchó del Manchester City para jugar cedido en el AC Milan. Posteriormente, fichó por el Burnley de forma definitiva.

A sus 35 años, sigue brillando en la Premier League, aunque esta temporada se ha visto envuelto en una lucha por el descenso, y aún no hay fecha fijada para colgar las botas definitivamente.

Cuando se le preguntó qué le depara el futuro, ante los rumores de un posible paso al banquillo, Walker respondió: «Actualmente estoy sacándome los títulos de entrenador porque quiero tener eso como una herramienta más en mi arsenal. No es que vaya a dedicarme al entrenamiento ni que quiera hacerlo, pero siento que así podría devolver algo al fútbol. No se trata tanto de mí, sino más bien del fútbol, y sé que es un tópico decirlo y que probablemente piensen: “solo está diciendo lo que queréis oír”, pero no es así. Haría cualquier cosa por amor al fútbol, porque si no existiera el fútbol, en el lugar donde crecí, no tendría nada. Quiero devolver algo y, si puedo ayudar a un jugador, aunque no sea técnicamente, sino solo mentalmente.

«Siempre digo que todo el mundo puede jugar al fútbol y probablemente hayáis conocido a muchos jugadores que han llegado a lo más alto gracias al fútbol, pero creo que lo que te lleva hasta aquí [refiriéndose al aspecto mental del fútbol] es lo que cuenta. El 10 % de los mejores futbolistas triunfan como jugadores de fútbol en función de si son capaces de lidiar con la presión, las críticas, los altibajos en su carrera y las lesiones. A menos que puedas superar eso, no creo que llegues nunca a la cima».