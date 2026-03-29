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KSI y Andy Carroll «hablan todos los días» mientras toma forma el ambicioso plan de llegar a la Premier League con el Dagenham & Redbridge
Una colaboración basada en el diálogo diario
En declaraciones exclusivas a SunSport, Carroll habló abiertamente sobre su floreciente relación con su compañero copropietario. El técnico de 37 años fue nombrado entrenador interino hasta el final de la temporada tras el brutal despido de Lee Bradbury a principios de este mes. El nombramiento se produjo apenas unas semanas después de que el youtuber convertido en boxeador KSI, cuyo nombre real es Olajide Olatunji, causara un gran revuelo en el fútbol no profesional al hacerse con acciones del equipo de la National League South. Ahora, el entrenador interino tiene a su compañero inversor en marcación rápida, mientras el Dagenham & Redbridge busca dar un último empujón para ascender en las últimas semanas de la campaña.
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El impacto de KSI en Victoria Road
Al hablar de la colaboración, Carroll se mostró totalmente sincero sobre su dinámica y su ambición sin tapujos: «Ha sido fantástico trabajar con él. Se nota perfectamente cómo es como persona. Es muy entusiasta y quiere hacerlo bien en todo lo que emprende. Lo da todo al cien por cien, y tenerlo como parte de la familia Dagenham es fantástico. Hablamos todos los días. Si yo puedo ayudarle a mejorar un 1 % y él puede ayudarme a mejorar un 1 %, eso beneficia a todos».
Sin embargo, destacó que el club cuenta con una red de apoyo más amplia. «No somos solo nosotros dos, somos cinco o seis juntos», añadió.
Siguiendo el ejemplo del Wrexham
Este ambicioso proyecto ha suscitado, como es lógico, comparaciones con el Wrexham, que ha pasado de la National League a la Championship desde que las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac cerraron su adquisición a principios de 2021. Cuando KSI soltó la bomba al declarar que su objetivo final es llevar al modesto equipo a la máxima categoría, Carroll no se inmutó en absoluto. En defensa de ese sensacional objetivo, explicó: «No creo que deba sorprender a nadie que, cuando alguien se hace con la propiedad de un club, quiera que le vaya bien. Quieren llegar al nivel más alto, y la Premier League es, obviamente, el nivel más alto al que podemos llegar. Creo que cualquier persona que tenga un club de fútbol o sea aficionado a uno querría eso y lo tendría como sueño».
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Un comienzo perfecto para el entrenador interino
En el terreno de juego, la nueva era ha tenido un comienzo ideal. El Dagenham & Redbridge se encuentra a solo cuatro puntos de los puestos de play-off tras una brillante victoria por 3-1 sobre el Hampton & Richmond Borough. Esta victoria crucial permitió a Carroll mantener su récord perfecto como entrenador, tras haber vencido también al Torquay United en su primer partido al frente del equipo. La importancia de la nueva propiedad quedó muy patente durante el último triunfo, que se retransmitió en directo por YouTube para una audiencia global mientras el influencer de 32 años lo veía desde la grada. Con el impulso en aumento, el sueño de un rápido ascenso empieza a parecer tangible.