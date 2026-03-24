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KSI se burla sin piedad del Wealdstone después de que Sak Hassan haya aparecido en la Baller League UK por segunda semana consecutiva en contra de los deseos del club
Un acto flagrante de desafío
La ruptura entre Hassan y el Wealdstone ha llegado a un punto crítico después de que el extremo hiciera caso omiso de las órdenes del club de no participar en la última jornada de la Baller League. A pesar de que el equipo de la National League le reprendió públicamente por su participación inicial, Hassan volvió a los terrenos de juego de fútbol 6 para representar al Prime FC.
El torneo, impulsado por influencers y retransmitido por Sky, se ha convertido en una gran distracción para los Stones. La decisión de Hassan de dar prioridad al formato de fútbol 6 frente a sus obligaciones profesionales en Grosvenor Vale le ha dejado, de hecho, fuera del primer equipo, mientras el club lucha por sumar puntos en la pirámide tradicional.
El KSI se enfrenta al Wealdstone
La tensión pasó de ser una disputa contractual a convertirse en una burla viral cuando el equipo Prime FC de KSI llegó a su último partido luciendo camisetas personalizadas. Las prendas incluían el texto completo de la declaración original de queja del Wealdstone, lo que convirtió la postura disciplinaria oficial del club en una burla con tintes de moda.
El texto que aparecía en las camisetas procedía de un comunicado severo publicado por los Stones la semana pasada. El club había declarado anteriormente: «Tenemos conocimiento de que Sak Hassan, bajo contrato con el Wealdstone FC, participó en la Baller League de esta noche. No se solicitó permiso al club para que Sak participara, ni se nos informó de su participación con antelación».
El futuro de Hassan en Grosvenor Vale
Las repercusiones de la decisión de Hassan de dar prioridad a la Baller League parecen haber puesto fin prematuramente a su temporada en el Wealdstone. Aunque el club sigue siendo su empleador principal, ha confirmado que ya no formará parte de sus planes para los partidos mientras se disputa el resto de la temporada de la National League.
«Sak y sus representantes son conscientes de que está incumpliendo su contrato de jugador al optar por participar en la Baller League», explicó el presidente del club, Rory Fitzgerald. «Para que quede absolutamente claro, el Wealdstone FC conserva su inscripción oficial como jugador y cualquier decisión relacionada con el resto de esta temporada sigue siendo competencia de la Junta Directiva del club».
Fitzgerald añadió: «Ya nos hemos reunido con Gary y el cuerpo técnico para debatir ideas tanto a corto como a largo plazo sobre la composición de la plantilla y el fichaje de jugadores. Así que cualquier trabajo que podamos realizar de aquí al cierre del mercado de fichajes, el jueves de la semana que viene (27 de marzo), en lo que respecta a afinar lo que tenemos en el equipo, nos ayudará a avanzar en la renovación de la plantilla durante el verano».
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¿Qué es Baller League?
La Baller League es una competición de minifútbol de ritmo trepidante que ha ganado gran popularidad gracias a la participación de figuras influyentes y antiguas estrellas del fútbol profesional. Aunque ofrece a los jugadores una plataforma para darse a conocer, la competición suele generar conflictos con clubes profesionales y semiprofesionales, preocupados por las posibles lesiones que puedan sufrir sus jugadores fuera de los partidos oficiales de liga.