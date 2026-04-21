KSI negocia con un ídolo de la Premier League para sustituir a Andy Carroll como entrenador del Dagenham & Redbridge

El entrenador interino Carroll ha conseguido buenos resultados, pero prefiere seguir jugando antes que comprometerse con un cargo fijo en el banquillo. Desde la salida de Lee Bradbury, el veterano delantero combina sus funciones de técnico con las de jugador.

En declaraciones a The Sun el mes pasado, el exinternacional inglés afirmó que aún no está preparado para colgar las botas, a pesar de su breve paso por el banquillo: «Dirigir nunca fue algo que quisiera hacer. Pero siempre supe que, si se me presentaba la oportunidad, podría hacerlo. Es algo que me ilusiona en este momento. Estoy muy contento con cómo van las cosas, pero nunca lo había pensado y simplemente me cayó del cielo.

Quiero jugar al fútbol. Tengo contrato para hacerlo y eso es lo que deseo hacer cada día. Si además puedo ser entrenador, bien. Pero dedicarme solo a entrenar y dejar de jugar no es algo que considere ahora».