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KSI negocia con un ídolo de la Premier League para sustituir a Andy Carroll como entrenador del Dagenham & Redbridge
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Se rumorea que Nolan podría ocupar un cargo en el Dagenham
El Dagenham & Redbridge baraja fichar a Nolan tras su salida del Northampton Town de la League One, según Pete O'Rourke, de Football Insider. El jugador de 43 años está sin equipo desde el mes pasado, mientras que los Daggers ocupan el 13.º lugar en la sexta división tras un periodo de cambios administrativos. Aunque la compra del club por parte de KSI les ha dado más visibilidad, los resultados deportivos siguen siendo irregulares mientras se preparan para el último partido de la temporada.
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Las aspiraciones deportivas de Carroll
El entrenador interino Carroll ha conseguido buenos resultados, pero prefiere seguir jugando antes que comprometerse con un cargo fijo en el banquillo. Desde la salida de Lee Bradbury, el veterano delantero combina sus funciones de técnico con las de jugador.
En declaraciones a The Sun el mes pasado, el exinternacional inglés afirmó que aún no está preparado para colgar las botas, a pesar de su breve paso por el banquillo: «Dirigir nunca fue algo que quisiera hacer. Pero siempre supe que, si se me presentaba la oportunidad, podría hacerlo. Es algo que me ilusiona en este momento. Estoy muy contento con cómo van las cosas, pero nunca lo había pensado y simplemente me cayó del cielo.
Quiero jugar al fútbol. Tengo contrato para hacerlo y eso es lo que deseo hacer cada día. Si además puedo ser entrenador, bien. Pero dedicarme solo a entrenar y dejar de jugar no es algo que considere ahora».
La visión de KSI sobre la Premier League
El posible fichaje de Nolan sería una gran declaración de intenciones para un club de la sexta división regional. KSI quiere replicar en la realidad su éxito virtual en la «Race to Division One».
Al explicar sus ambiciones para el equipo del este de Londres, KSI afirmó: «Es surrealista, de otro mundo. Me emociona mucho. Hace años vi esa emoción, esa felicidad, y quiero recuperarla y superarla. Quiero un estadio lleno, vibrante, que cada partido sea un acontecimiento.
Jugar a un videojuego y dirigir un club es muy distinto, pero con Race to Division One fue un viaje duro que al final logré. Ahora quiero hacer lo impensable.
Quiero llevar al Dagenham and Redbridge a la Premier League. Será un proceso, pero el objetivo inmediato es salir de esta división y llegar a la National League. Debemos reforzar el plantel y construir una verdadera comunidad”.
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Un mercado de fichajes decisivo
Nolan debe decidir si acepta descender tres categorías para recuperar su reputación tras su difícil paso por el Northampton. Los Daggers viven una pretemporada clave: necesitan fichajes y cambios estructurales para cumplir con la exigencia del propietario de ascender rápido. El sábado jugarán su último partido de la temporada 2025-26, de visita ante el Slough Town.