Koulibaly: Fue Bono quien me dio la noticia de la sorprendente victoria de Marruecos... Y ya sabía que vendría Benzema

Se han dado a conocer detalles sobre su conversación con el francés Karim Benzema, antes de que este fichara por el «Zaim» durante el pasado mercado de invierno, en una operación que suscitó un gran interés y provocó mucha polémica en el mundo del fútbol.

El Al-Hilal había anunciado el fichaje de Benzema por una temporada y media, después de que este decidiera rescindir su contrato con el Al-Ittihad.

Kalidou Koulibaly declaró al respecto: «Tres días antes de que Karim Benzema firmara, me puse en contacto con él directamente para saber cómo estaba la situación y le pregunté si estaba cerca de fichar; me dijo que, efectivamente, las negociaciones estaban en una fase avanzada y que las cosas iban por buen camino».

Y añadió: «Seguí en contacto con él durante ese periodo, sobre todo al aumentar los rumores dentro del equipo sobre su posible llegada, hasta que llegó el día del partido contra el Al Ahly, cuando se cerró oficialmente el acuerdo».

Y añadió: «Ese día, le enviamos una foto desde el aeropuerto para que nos confirmara que estaría presente al día siguiente, lo que aumentó el entusiasmo de todos en el equipo».