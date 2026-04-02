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Koulibaly: Fue Bono quien me dio la noticia de la sorprendente victoria de Marruecos... Y ya sabía que vendría Benzema

K. Koulibaly
Y. Bounou
Al Hilal
Morocco
Senegal
1ª División
Copa Africana de Naciones
K. Benzema
Senegal
Marruecos
Arabia Saudí
Francia

Declaraciones impactantes del astro senegalés

El defensa senegalés Kalidou Koulibaly, estrella del Al-Hilal, ha revelado una gran sorpresa sobre la polémica decisión anunciada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar a Marruecos el título de la Copa Africana de Naciones en detrimento de la selección de su país.

La Confederación Africana de Fútbol había anunciado la proclamación de Marruecos como campeón en detrimento de Senegal, tras los tensos incidentes que se vivieron en la final entre ambos equipos, que había terminado con la victoria de los «Leones de la Teranga» (1-0).

  • El impacto de la derrota en la Copa Africana de Naciones

    Koulibaly declaró a la prensa: «Bono fue el primero en comunicarme la decisión; recibió una llamada de alguien y luego me dijo en tono de broma: “Ahora somos nosotros los campeones, no vosotros”. Después vi la decisión de la CAF».

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    Y añadió: «Al principio no me lo creía y me quedé en shock, pero me dije a mí mismo que tenía que concentrarme con el equipo, porque íbamos a jugar un partido al día siguiente».

    Y continuó: «Esto no afectó a mi relación con Yassine Bounou, porque tengo una relación estupenda con él, y seguí adelante tras esta noticia impactante».


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  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Los entresijos del fichaje de Benzema

    Se han dado a conocer detalles sobre su conversación con el francés Karim Benzema, antes de que este fichara por el «Zaim» durante el pasado mercado de invierno, en una operación que suscitó un gran interés y provocó mucha polémica en el mundo del fútbol.

    El Al-Hilal había anunciado el fichaje de Benzema por una temporada y media, después de que este decidiera rescindir su contrato con el Al-Ittihad.

    Kalidou Koulibaly declaró al respecto: «Tres días antes de que Karim Benzema firmara, me puse en contacto con él directamente para saber cómo estaba la situación y le pregunté si estaba cerca de fichar; me dijo que, efectivamente, las negociaciones estaban en una fase avanzada y que las cosas iban por buen camino».

    Y añadió: «Seguí en contacto con él durante ese periodo, sobre todo al aumentar los rumores dentro del equipo sobre su posible llegada, hasta que llegó el día del partido contra el Al Ahly, cuando se cerró oficialmente el acuerdo».

    Y añadió: «Ese día, le enviamos una foto desde el aeropuerto para que nos confirmara que estaría presente al día siguiente, lo que aumentó el entusiasmo de todos en el equipo».

  • La vida en Arabia Saudí

    Koulibaly habló sobre la vida en Arabia Saudí y dijo: «Me siento muy a gusto, ya que me integro con total naturalidad en la sociedad saudí».

    Y añadió: «La liga saudí avanza día a día, con un potencial magnífico tanto a nivel de organización como de jugadores y otros aspectos, y espero que llegue a ser como las ligas internacionales».