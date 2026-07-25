Es una auténtica partida de ajedrez la que Borussia Dortmund y Racing Genk están jugando para definir el futuro de Konstantinos Karetsas, talentoso mediapunta nacido en 2007 y con pasaporte griego, que milita en el conjunto belga. De fondo aparece también, aunque en una posición más discreta, el AC Milan, que valora desde hace tiempo este perfil de futbolista y lo vería perfectamente encajado en el papel de mediapunta derecho en el 3-4-2-1 que tiene en mente el nuevo entrenador Rubén Amorim.
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Konstantinos Karetsas, en el aire entre el AC Milan y el Borussia Dortmund: la situación de las ofertas, la petición del Genk y qué tiene que ver Rafa Leao
PULSO DE FUERZA
A día de hoy, la situación es la siguiente: el Borussia Dortmund es el club que ha mantenido los contactos más concretos, presentando una serie de propuestas oficiales que por el momento no satisfacen las exigencias del Genk. Según Sky Deutschland, la última mejora de la oferta, el pasado martes, fue de 30 millones de euros más bonus (para llegar a 35) y un porcentaje de una futura reventa. El club belga, consciente de que el jugador ya tendría un acuerdo hasta junio de 2031 con los alemanes, mantiene sin embargo una postura firme y sigue reclamando una cifra de 35 millones de euros garantizados, que con los bonus pueda subir hasta los 40.
QUÉ HACE EL MILAN
El Milan, que con los clubes belgas ha afrontado negociaciones bastante duras en las últimas temporadas —los ejemplos de Charles de Ketelaere y Ardon Jashari con el Brujas están ahí para demostrarlo—, permanece por ahora a la espera. Cómplice de ello es la delicada situación de Rafael Leao, que es un jugador de salida (siempre en el punto de mira de Fenerbahçe y Galatasaray) y que liberaría recursos importantes con su traspaso; el Milan aún no ha dado pasos por Karetsas, pese a no haber ocultado su interés por el jugador. Se espera un posible giro a comienzos de la próxima semana, cuando el Borussia Dortmund confía en lanzar el ataque decisivo para llevar a la cuenca del Ruhr al internacional griego, pero cuando, según informaciones de la prensa helena, el Milan podría mover ficha a su vez presentando una primera oferta para imponerse a la competencia.
POR AHORA ESTÁ OSSOLA
El amistoso de hoy en Glasgow, contra el Celtic, será sin duda indicativo para Amorim, que en sus dos primeras semanas de trabajo en el AC Milan ha apostado por Samuel Chukwueze (de regreso tras su cesión al Fulham) como un jugador polivalente en la zona de centro-derecha del campo, tanto como mediapunta como carrilero a pierna cambiada, y por el 2007 Lorenzo Ossola, producto de la cantera del Milan que ha captado la atención del técnico portugués. Quien, tras las conclusiones que lleguen del primer test amistoso de la pretemporada, podría insistir con el patrón Gerry Cardinale para contar cuanto antes con un refuerzo de nivel en la posición de mediapunta.
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