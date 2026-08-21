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Kompany habla sobre el estado actual de Jamal Musiala antes de la final de la Supercopa

J. Musiala
Supercopa
Borussia Dortmund vs Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bayern Múnich

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha confirmado que Jamal Musiala se perderá el partido del sábado de la Supercopa Franz Beckenbauer contra el Borussia Dortmund. El mediapunta ha sido descartado mientras el club gestiona ajustes en su tratamiento médico en curso.

  • Ausente en la Supercopa decisiva

    El Bayern de Múnich se enfrentará al Borussia Dortmund en la Supercopa Franz Beckenbauer el sábado sin el creador de juego Musiala. El entrenador Vincent Kompany confirmó que el jugador de 23 años no forma parte de la convocatoria para el viaje al Signal Iduna Park.

    Este duelo de alto perfil sirve como el tradicional telón de apertura de la temporada alemana, disputado entre los mejores equipos nacionales de la campaña anterior. Mientras el Bayern busca otro título, gestionar el bienestar de su centrocampista estrella sigue siendo la prioridad absoluta.

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    Gestión de los ajustes del tratamiento

    Los recientes episodios de salud de Musiala despertaron una gran preocupación, aunque los responsables del club revelaron que conocen la situación desde hace tiempo. Kompany explicó que los ajustes recientes en el tratamiento médico del jugador provocaron efectos secundarios visibles durante los partidos.

    «No está en la convocatoria. Se trata de que se adapte al tratamiento», dijo Kompany a los periodistas. El director deportivo Max Eberl añadió que el club se ha volcado con el jugador como una familia para brindarle todo su apoyo durante este periodo.

  • La simpatía del rival y las novedades de la plantilla

    La comunidad futbolística se ha unido en apoyo a Musiala, y el director general del Borussia Dortmund, Lars Ricken, expresó su simpatía a pesar de la feroz rivalidad sobre el terreno de juego. Ricken admitió que los recientes episodios relacionados con el centrocampista fueron impactantes de ver desde fuera.

    Mientras tanto, Kompany ofreció noticias positivas sobre el fichaje veraniego Ismael Saibari, que se espera que participe contra el Dortmund. El técnico elogió la potencia y la velocidad de Saibari, y señaló que el recién llegado desempeñará un papel importante una vez esté plenamente integrado.

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    Pendiente de volver a la acción

    De cara al futuro, el Bayern está completamente centrado en ayudar a Musiala a completar su recuperación con sesiones de entrenamiento individuales esta semana. Kompany expresó su ilusión por el regreso del joven a los terrenos de juego una vez que su tratamiento se estabilice.

    «Espero con ganas la respuesta de Musiala al contraataque, cuando vuelva a responder a todas las preguntas sobre el césped», afirmó Kompany. El Bayern centra ahora toda su atención en conquistar otro título en Dortmund.

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