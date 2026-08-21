El Bayern de Múnich se enfrentará al Borussia Dortmund en la Supercopa Franz Beckenbauer el sábado sin el creador de juego Musiala. El entrenador Vincent Kompany confirmó que el jugador de 23 años no forma parte de la convocatoria para el viaje al Signal Iduna Park.

Este duelo de alto perfil sirve como el tradicional telón de apertura de la temporada alemana, disputado entre los mejores equipos nacionales de la campaña anterior. Mientras el Bayern busca otro título, gestionar el bienestar de su centrocampista estrella sigue siendo la prioridad absoluta.