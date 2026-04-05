Koman recibe un revés inesperado antes del Mundial de 2026

Ronald Koeman, seleccionador de la selección de Holanda, ha recibido un duro golpe antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará conjuntamente en Canadá, México y Estados Unidos.

Está previsto que el torneo dé comienzo el 11 de junio en el estadio de Ciudad de México y concluya el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, en una edición que se prevé que sea una de las más emocionantes de la historia del Mundial.

La selección holandesa disputará el torneo en el Grupo F, junto a las selecciones de Japón, Suecia y Túnez.

Tras la crisis de Marruecos y Senegal... África cambia para siempre

Arbeloa en apuros por culpa de una estrella del Real Madrid

En vídeo... Ryan Sharqi desata la polémica con una extraña imagen ante el Liverpool



