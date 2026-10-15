AFP
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«¡Kolo Muani estaba allí en el momento justo!»: Un desenlace dramático en los últimos instantes del tiempo añadido da la victoria a la Juventus en Vigo
Kolo Muani culmina una espectacular remontada europea en Vigo
La Juventus logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo en Abanca-Balaídos, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Hugo Alvarez adelantó al equipo español en el minuto 18, pero el conjunto de Luciano Spalletti reaccionó tras el descanso y se llevó los tres puntos.
Nick Woltemade empató para los visitantes antes de que Randal Kolo Muani, que había salido desde el banquillo, rematara de cabeza un centro de Andrea Cambiaso para marcar el gol de la victoria en el minuto 92.
Pierre Kalulu también alcanzó una cifra destacada esa noche: disputó su partido número 100 con la Juventus.
- AgenciaLOF
Spalletti elogia la jugada del gol de la victoria en los últimos minutos y la actitud del equipo
Tras el emocionante desenlace, el entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, destacó el empeño del equipo por conseguir los tres puntos. «Vi que no queríamos conformarnos, sino salir a ganar el partido, y lo conseguimos con una jugada sencilla, bien ejecutada», afirmó Spalletti.
«Volvimos a meter el balón en el área, dimos ese pase en profundidad y Kolo Muani estaba en el lugar adecuado para rematar».
«Al final, tuvimos nuestra recompensa tanto por los cambios como por la actitud del equipo sobre el terreno de juego».
Asumir riesgos, clave para el arreón de la Juve en la segunda parte
La Juventus mostró mucha más determinación en la segunda parte. Chico Conceicao y Pape Matar Sarr obligaron al portero a intervenir antes de que Nico Gonzalez estrellara un balón en el poste en el tiempo añadido. Spalletti defendió el planteamiento proactivo de su equipo pese a las dificultades tácticas anteriores.
«Asumir riesgos forma parte del fútbol moderno. Me gusta la actitud de los chicos, esta noche volvieron a demostrarla», señaló Spalletti.
«Cada vez que teníamos el balón, seguíamos intentándolo hasta el último momento».
- Ball Raw Images
¿Qué les espera ahora a la Juventus y al Celta de Vigo?
La victoria en el tiempo añadido permite a la Juventus mantener el impulso en la fase de grupos de la Europa League.
La Juventus buscará prolongar su racha de victorias cuando reciba al Rennes en la tercera jornada.
El Celta de Vigo, por su parte, visitará al Celtic en busca de sus primeros puntos en la competición.
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